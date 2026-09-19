Ко Всемирному дню чистоты здесь, в рамках программы «Таза Қазақстан», высадили ещё 500 саженцев. К акции присоединились студенты, волонтёры и выпускники «Талдау мектебі» — школы аналитики.

Замдиректора Молодёжного ресурсного центра Карагандинской области Ардана Марзанова отметила, что инициатива объединяет неравнодушных горожан и помогает сделать Караганду зеленее и комфортнее. По её словам, аналогичные мероприятия проходят по всей области.

Посадку деревьев вместе с участниками провели аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и общественный деятель Маулен Ашимбаев. Последний подчеркнул значимость президентской инициативы: «Через пять лет мы приедем сюда, и здесь будет целый лес. И будем с гордостью говорить, что тоже стояли у истоков создания этого парка».

Для студента колледжа IT‐бизнеса Максима Федкевича акция стала первым опытом посадки деревьев. Он поделился, что для него важно не просто благоустроить город, но и вложиться в его будущее. По мнению Максима, молодёжь обязана участвовать в таких инициативах — ведь именно ей предстоит жить и развивать Караганду. Он уверен, что со временем экопарк превратится в уютное место для прогулок.

Создание экопарка стартовало в мае: тогда на его территории заложили символический камень с надписью «Таза Қазақстан» и высадили четыре тысячи деревьев — дубы, яблони, сосны и карагачи. Сейчас практически все саженцы прижились благодаря системе капельного орошения. Работа над экопарком продолжается.