19 сентября исполнилось четыре месяца со дня, как третий национальный миротворческий контингент Казахстана приступил к службе в составе сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах.

За это время казахстанские военнослужащие провели 470 оперативных мероприятий. В их числе — 379 патрулирований зоны ответственности, 49 временных ночных наблюдательных постов, 11 учений сил быстрого реагирования и 11 встреч с представителями местных сообществ.

Инженерно-сапёрная группа проделала значительный объём работы: обнаружено и уничтожено 350 взрывоопасных предметов и 1 800 единиц боеприпасов к стрелковому оружию.

В соответствии с мандатом ООН миротворческая рота патрулирует зону ответственности, ведёт мониторинг обстановки и поддерживает постоянную готовность сил быстрого реагирования. При необходимости военнослужащие усиливают наблюдательные посты, эвакуируют персонал ООН, а также сопровождают представителей Организации и грузы.

Казахстанский контингент продолжает выполнять поставленные задачи, обеспечивая присутствие и готовность к реагированию в зоне ответственности.