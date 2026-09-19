Министр водных ресурсов обсудил с жителями Акмолинской области защиту рек и обеспечение сел водой

Министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов приехал в Целиноградский район, чтобы лично отчитаться перед жителями.

Главный вопрос, который обсуждали — как соблюдают Водный кодекс, когда строят что-то или ведут хозяйство вблизи рек Есиль и Нура. Министр поручил профильным ведомствам вместе с местными инспекциями и акиматами проверить, не нарушают ли правила застройки в водоохранных зонах. Он напомнил, что за незаконные постройки предусмотрены меры по закону.

Нуржигитов объяснил: вокруг водных объектов должны быть установлены защитные зоны, где действуют особые правила. До 10 июня 2027 года местные власти обязаны определить границы этих зон для всех водоёмов в населённых пунктах. После этого их нужно учитывать при планировании застройки, выдаче земельных участков и любой хозяйственной деятельности.

Жители задали и другие вопросы — когда сёла Талапкер и Кажымукан получат централизованное питьевое водоснабжение, как контролировать уровень подземных вод и как обеспечить людям доступ к водоёмам по правилам общего водопользования. Они также поблагодарили министерство за то, что организовали реконструкцию головного сооружения оросительной системы «Алва».

После встречи министр провёл личный приём граждан и по его итогам дал конкретные поручения руководителям ответственных ведомств.