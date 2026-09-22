В Астане предлагают перейти от разрозненных профилактических мер к совместной работе государственных органов с понятными показателями результата. Новый подход разработали участники семинара-тренинга Академии правоохранительных органов при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане, передаёт агентство KZ24news.

21 сентября на площадке прокуратуры Астаны подвели итоги трёхдневного обучения по межведомственному взаимодействию и профилактике правонарушений. В семинаре участвовали представители прокуратуры и основных субъектов профилактики города.

Главным практическим результатом стал проект «Заң мен тәртіп – Адал азамат жолы». Он направлен на устранение причин и условий, которые способствуют правонарушениям в отношении несовершеннолетних.

Проект предусматривает более скоординированную работу ведомств и оценку эффективности профилактики по измеримым показателям. Это позволяет сместить акцент с проведения отдельных профилактических мероприятий на оценку их конкретного результата.

По итогам совещания проект одобрили и рекомендовали вынести на Координационный совет правоохранительных органов по профилактике правонарушений прокуратуры Астаны.