В Великобритании спор о размещении мигрантов на бывших военных объектах перерос в необычную форму протеста. После деревни Пиддингтон в Оксфордшире о символическом референдуме за выход из состава страны задумались жители Барнема в Саффолке, передаёт агентство KZ24news.

Причина в обоих случаях одна — планы правительства разместить рядом с небольшими населёнными пунктами тысячи просителей убежища.

В Пиддингтоне 15 сентября прошёл неофициальный референдум. За «выход» из Великобритании проголосовали 285 из 312 участников. Юридической силы у голосования нет. Жители объявили населённый пункт «княжеством Пиддингтон».

Теперь похожую акцию рассматривает Барнем. В деревне живут около 600 человек. Приходский совет выступает против планов использовать бывшую военную базу MoD Barnham для размещения просителей убежища. При этом окончательного решения правительства по объекту пока нет: власти проводят оценку возможности его использования и должны получить необходимые согласования.

На первый взгляд истории Пиддингтона и Барнема выглядят как локальные акции протеста. Но их появление на фоне более серьёзного спора о будущем британского государства показывает проблему, которая выходит далеко за пределы миграционной политики.

От местного конфликта к спору о власти

В сентябре лидеры Шотландской национальной партии, Plaid Cymru в Уэльсе и Sinn Féin в Северной Ирландии подписали в Кардиффе соглашение о праве своих стран на самоопределение. Они потребовали возможности самостоятельно решать вопрос о конституционном будущем своих территорий. Для Лондона это создаёт сразу несколько уровней политического давления.

Шотландия добивается возможности провести новый референдум о независимости. В 2014 году 55% участников проголосовали за сохранение страны в составе Великобритании. При этом Верховный суд Великобритании в 2022 году постановил, что шотландский парламент не может самостоятельно назначить такой референдум.

В Уэльсе вопрос независимости также остаётся частью политической повестки. При этом действующее правительство страны заявило, что в нынешний срок полномочий референдум проводить не планирует.

В Северной Ирландии ситуация отличается. Белфастское соглашение 1998 года предусматривает возможность референдума об объединении с Ирландией, если британский министр по делам Северной Ирландии сочтёт вероятным, что большинство поддержит такой вариант.

Таким образом, внутри одного государства существуют разные правила для обсуждения его территориального устройства. И именно эта асимметрия становится частью политического конфликта.

Почему показательны именно английские деревни

Пиддингтон и Барнем не обладают юридическим механизмом для выхода из Великобритании. Поэтому их «референдумы» нельзя ставить в один ряд с реальным голосованием о независимости Шотландии или потенциальным референдумом в Северной Ирландии. Их значение другое.

Жители небольших населённых пунктов используют идею отделения как способ показать, что решения центральной власти перестали восприниматься ими как согласованные с местным сообществом.

В случае Пиддингтона речь идёт о проекте размещения до 1 256 просителей убежища на бывшей военной территории. Правительство объясняет использование таких объектов необходимостью сократить зависимость от гостиниц и более равномерно распределить нагрузку между регионами. Местные жители, напротив, говорят о недостатке инфраструктуры, безопасности и отсутствии достаточных консультаций.

В Барнеме власти также пока говорят о проекте как о рассматриваемом варианте, а не о принятом решении. Это особенно важно: протест возник ещё до окончательного утверждения проекта.

Получается парадоксальная ситуация. Чем больше Лондон пытается решать общенациональные проблемы через централизованные решения, тем чаще местные сообщества требуют большего влияния на то, что происходит непосредственно рядом с ними.

Проблема Великобритании шире миграции

Миграционный вопрос стал катализатором, но не единственной причиной напряжения. В сентябре 2026 года одновременно усилились требования о перераспределении полномочий между Вестминстером и территориями Великобритании. Шотландские, валлийские и североирландские политические силы требуют большего права определять собственное будущее. В английских деревнях появляется уже другой вариант той же претензии — протест против решений центрального правительства, которые жители считают навязанными сверху.

Это не означает, что Великобритания стоит на пороге распада. Юридические механизмы выхода Шотландии и Уэльса остаются сложными, а референдумы Пиддингтона и потенциальный референдум Барнема имеют символический характер. Но политический сигнал становится заметнее: спор идёт уже не только о том, какие решения принимает Лондон, но и о том, кто имеет право их принимать.

Для правительства Энди Бёрнхэма это серьёзная управленческая задача. Лондону приходится одновременно проводить общую миграционную политику, учитывать интересы местных властей и отвечать на требования регионов о расширении автономии.

Если центральная власть не сможет найти работающий баланс между национальными задачами и местным согласием, символические «референдумы» могут становиться всё более удобным инструментом политического протеста.

Истории Пиддингтона и Барнема поэтому важны не сами по себе. Они показывают, как кризис доверия к отдельному государственному решению может быстро превратиться в вопрос о доверии к самой системе управления Великобританией.