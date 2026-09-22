Казахстан изменил порядок получения статуса кандаса. С 2026 года претенденты проходят тестирование на знание казахского языка, анкетирование с автоматической оценкой и собеседование. Новый подход связывает получение статуса не только с происхождением заявителя, но и с его потенциалом для переезда и адаптации в Казахстане, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на 24.kz.

Одним из первых этапов стал КАЗТЕСТ. Для прохождения процедуры заявителю необходимо набрать не менее 70%. Затем кандидат заполняет анкету на миграционном портале. Система начисляет баллы с учётом ряда параметров, включая возраст, образование, состояние здоровья и наличие родственников в Казахстане. Для продолжения процедуры необходимо набрать не менее 600 баллов. После этого проходят проверки государственных органов и собеседование.

Изменения действуют в рамках пилотного проекта, запущенного в 2026 году. Он предусматривает единую цифровую оценку кандидатов и должен действовать до конца года.

Для Казахстана это означает переход к более селективной модели миграционной политики. Государство стремится учитывать не только количество прибывающих этнических казахов, но и то, насколько их переезд соответствует экономическим и демографическим задачам конкретных регионов.

При этом поддержка переселенцев сохраняется. Для включённых в региональную квоту предусмотрены выплаты на переезд, компенсация аренды жилья и коммунальных расходов. С 2026 года сертификат экономической мобильности для покупки или строительства жилья увеличен до 1 625 МРП —7 млн ₸ на семью.

Одновременно государство ограничило географию приоритетного переселения. В 2026 году статус кандаса в рамках соответствующей процедуры связан с переездом в один из семи регионов: Абайскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую области и область Улытау. Общая квота на 2026 год составляет 2 281 человека, из них 200 мест предусмотрено для Северо-Казахстанской области.

Интерес к переселению сохраняется. С начала 2026 года в Северо-Казахстанскую область переехали 48 семей — 129 этнических казахов из России, Узбекистана, Монголии, Китая, Таджикистана и Ирана.

Таким образом, новые правила меняют сам принцип отбора кандасов: государство одновременно сохраняет финансовую поддержку возвращения этнических казахов и вводит более строгую оценку кандидатов. В результате политика переселения становится инструментом не только репатриации, но и управления трудовыми, демографическими и региональными ресурсами страны.