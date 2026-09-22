Национальная система подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), введённая Россией для контроля импорта из стран ЕАЭС, становится предметом обсуждения на уровне Евразийской экономической комиссии. В ЕЭК считают, что новые требования не должны создавать препятствия для торговли внутри Союза, передаёт агентство KZ24news.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнёв заявил на Московском финансовом форуме 2026 года, что России необходимо обсуждать с партнёрами по ЕАЭС единые подходы к работе СПОТ.

«СПОТ не должна стать барьером на пути обеспечения свободы движения товаров в ЕАЭС», — отметил Слепнёв.

Система начала действовать с 1 июня 2026 года. Она распространяется на товары, которые ввозятся в Россию из других стран ЕАЭС. При автомобильных перевозках импортёр должен заранее оформить электронный документ о предстоящей поставке, а в предусмотренных законом случаях — внести обеспечительный платёж. С 1 июля отсутствие необходимых документов и QR-кода может стать основанием для недопуска груза в Россию.

Для российского государства СПОТ решает прежде всего фискальную задачу. Система должна помочь контролировать импорт и снизить риск неуплаты косвенных налогов. Минфин также связывает её с противодействием нелегальным схемам поставок.

Для бизнеса в странах ЕАЭС возникает другая сторона вопроса. Казахстанские, кыргызстанские и армянские поставщики работают на общем рынке Союза, но при поставках в Россию сталкиваются с российскими национальными требованиями.

Именно эту проблему обозначил Слепнёв. По его словам, предприниматели задают вопрос, почему дополнительные требования применяются к поставкам из стран ЕАЭС, тогда как аналогичные обременения не распространяются, например, на торговлю с Китаем.

Вопрос выходит за рамки одной системы. ЕАЭС строится на свободном движении товаров между государствами-участниками. При этом страны сохраняют национальные механизмы налогового и административного контроля. СПОТ показывает, насколько важно согласовать эти два подхода, чтобы борьба с нарушениями не увеличивала издержки добросовестного бизнеса.

Одним из возможных направлений Слепнёв назвал более активное использование данных о маркировке товаров. Такая информация позволяет отслеживать отдельные единицы продукции и связывать их с данными о декларациях и растаможке. По мнению министра, это в перспективе может дать возможность снижать требования к товарам, по которым государство уже получает достаточно информации.

Таким образом, дальнейшее развитие СПОТ может пойти по двум направлениям: усиление контроля за импортом и одновременное снижение административной нагрузки для добросовестных участников торговли.

Для ЕАЭС это принципиальный вопрос. Если национальные системы контроля будут развиваться без согласования между странами, бизнесу придётся учитывать всё больше отдельных требований. Если же государства смогут обмениваться данными и вырабатывать общие правила, контроль импорта можно будет сочетать с сохранением единого рынка.

Именно поиск такого баланса сейчас становится одной из задач торговой повестки ЕАЭС.