Выставка стала важным шагом в формировании племенной базы породы. Собак оценивали по стандарту и на пригодность к племенному разведению, а владельцам животных, прошедших проверку, выдавали свидетельства о происхождении международного образца.

Лучшей на выставке стала тазы по кличке Елес, принадлежащая 79-летнему Рамазану Есейову из Караганды. Он занимается разведением тазы с шести лет — за это время через его руки прошло около 50–60 собак. Подобные выставки решают задачу шире, чем выбор победителя: они помогают собирать подтверждённые данные о происхождении животных и постепенно выстраивать единую племенную базу, на которой будет строиться дальнейшее разведение породы.

По данным Союза кинологов Казахстана, в Единой племенной книге сейчас числится около 4 тысяч тазы. Однако часть собак в сельской местности и отдалённых регионах остаётся вне централизованного учёта. Если охватить и их, общее число чистопородных тазы может достичь 6–7 тысяч — это оценка кинологов, а не официальная статистика.

Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали подчеркнул: для международного признания породы одних выставочных наград недостаточно. Нужны подтверждённые родословные и данные о нескольких поколениях собак. Именно поэтому на выставке проводился племенной смотр: специалисты проверяли породные качества животных, а тем, кто соответствует стандарту, оформляли документы, позволяющие включить их в официальную систему разведения.

Отметим, что в сентябре 2024 года Международная кинологическая федерация (FCI) предварительно признала Kazakh Tazy как отдельную породу, присвоив ей номер 372. Статус пока остаётся предварительным, и Казахстан последовательно продвигает породу на мировых площадках: в 2025 году тазы были представлены на Всемирной выставке собак в Хельсинки, а в июне 2026 года 12 казахстанских собак участвовали в World Dog Show в Болонье.

В Жетісу строится Национальный центр казахских пород собак. Там планируют содержать и разводить чистопородных животных, вести Единую родословную книгу, выдавать свидетельства о происхождении, готовить специалистов и проводить выставки. В феврале 2026 года правительство утвердило Комплексный план по сохранению и воспроизводству казахских пород собак на 2026–2036 годы.