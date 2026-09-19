Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес обвинительный приговор 24 участникам транснациональной группы, занимавшейся массовым телефонным мошенничеством с использованием SIM-box. Каждый из подсудимых получил по восемь лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установил суд, группа имела чёткую структуру и распределение ролей. Большинство её исполнителей приехали в Казахстан из России. Некоторые по указанию кураторов выезжали обратно за телекоммуникационным оборудованием.

Набор участников, которым отводилась техническая часть работы, шёл через Telegram. Им поручали приехать в определённый город, арендовать квартиру, установить полученный SIM-box, подключить оборудование к интернету и вставить в него SIM-карты казахстанских операторов.

За такую работу исполнителям платили от $50 до $100 в сутки.

SIM-box позволял организовать большое количество звонков через подключённые SIM-карты. По данным прокуратуры, с этих номеров участники схемы связывались с гражданами и представлялись сотрудниками государственных органов, банков, «Казпочты» и других организаций. Затем злоумышленники пытались получить от собеседников коды подтверждения, убедить их оформить кредиты либо самостоятельно перевести деньги.

Одним из основных массивов доказательств стали переписки в Telegram, обнаруженные в телефонах обвиняемых. В них, как установило следствие и подтвердил суд, содержались инструкции по настройке оборудования, указания по замене SIM-карт, отчёты о проделанной работе и распоряжения кураторов. Таким образом, технические исполнители не просто предоставляли номера для звонков: их работа обеспечивала инфраструктуру, необходимую для массовой телефонной атаки на потенциальных жертв.

Все 24 подсудимых вину не признали. Однако суд признал представленные государственным обвинением доказательства достаточными для подтверждения их участия в организованной преступной деятельности.

Гособвинение по делу поддерживали прокуроры Карагандинской области. По информации прокуратуры, обвинение обеспечило исследование доказательств, включая данные с мобильных устройств и переписку участников.

История показательной и с точки зрения масштабов проблемы. В августе прокуратура Карагандинской области сообщала, что с начала 2026 года в регионе зарегистрировали 1 306 фактов мошенничества, из которых 916 были совершены с использованием интернет-технологий. Ведомство также запустило антифрод-колл-центр: на тот момент ему удалось перехватить более 17 тыс. мошеннических звонков.

SIM-box правоохранители рассматривают как один из инструментов подобных схем. В 2025 году прокуратура Астаны сообщала об изъятии мобильного комплекса из двух SIM-box на 128 слотов каждый. В автомобиле также обнаружили 50 SIM-карт разных операторов и Wi-Fi-роутер. По данным ведомства, такое оборудование позволяет генерировать или подменять мобильные номера и использовать их для массовых звонков и сообщений.

Приговор по делу 24 участников пока не является окончательным: решение суда ещё может быть обжаловано в установленном законом порядке.