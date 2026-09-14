Покупатель недвижимости в Алматы добился 10 596 600 ₸ неустойки от застройщика после того, как сначала проиграл дело и в первой инстанции, и в апелляции. Кассационный суд отменил оба решения и указал на важный для покупателей принцип: если основные договоры в итоге подписаны, это не стирает ответственность компании за уже допущенную просрочку.

История началась ещё в 2021 году. 20 октября и 10 ноября покупатель заключил три предварительных договора на квартиру площадью 106,23 м², нежилое помещение в паркинге и парковочное место в алматинском комплексе Koktobe City. Стоимость недвижимости была оплачена полностью.

По условиям договоров застройщик должен был завершить строительство и оформить основные сделки в установленные сроки; с учётом предусмотренного продления обязательства должны были быть исполнены не позднее конца 2023 года. Но этого не произошло.

Объект приняли в эксплуатацию только 18 октября 2024 года. Акты приёма-передачи квартиры, помещения и парковочных мест стороны подписали 22 января 2025 года, а основные договоры купли-продажи — лишь 5 марта 2025 года. Таким образом, окончательное оформление недвижимости произошло примерно через 14 месяцев после конца 2023 года.

Покупатель потребовал взыскать с компании более 16,7 млн ₸ неустойки. Однако 9 апреля 2025 года Медеуский районный суд Алматы в иске отказал. 9 июля того же года Алматинский городской суд оставил это решение без изменения.

Почему два суда отказали, а кассация — нет

Нижестоящие суды исходили из того, что статья 353 Гражданского кодекса о неправомерном пользовании чужими деньгами к спору не подходит: обязательство застройщика само по себе не являлось денежным. Кроме того, суды посчитали, что после заключения основных договоров обязательства из предварительных договоров прекратились.

Кассационный суд с этим не согласился. В сообщении Верховного суда подчёркивается: последующее заключение основного договора не освобождает сторону от ответственности за нарушение, которое произошло раньше.

Кроме того, в самих предварительных договорах стороны предусмотрели отдельную ответственность застройщика — 0,1% стоимости недвижимости за каждый день просрочки, но не более 10%. Поэтому кассация применила именно договорную неустойку.

Постановление по делу №6003-25-00-2к/5734 было вынесено ещё 14 мая 2026 года. 14 сентября Верховный суд публично рассказал об этой позиции. Кассация отменила решения двух предыдущих инстанций и взыскала с застройщика 10 596 600 ₸. Дополнительно покупателю присудили возврат госпошлины и 600 тыс. ₸ расходов на представителя.

Что это решение означает для других покупателей

Сам по себе этот спор не означает, что любой покупатель квартиры с задержкой автоматически получит 10% её стоимости. Всё зависит от условий конкретного договора, установленного срока, факта просрочки и предусмотренной сторонами ответственности.

Но аргумент застройщика в духе «квартиру в итоге передали и основной договор подписали, значит старые претензии закрыты» в этом деле кассация отвергла. Для покупателей с предварительными договорами это наиболее важная часть судебной позиции.

Полное название ответчика в опубликованном судебном акте скрыто и обозначено как ТОО «АЖҚ[…]». При этом в открытых банковских и строительных данных застройщиком Koktobe City указано ТОО «Ана Жер Құрылыс». Поскольку непосредственно в судебном акте название компании обезличено, KZ24.NEWS не утверждает без оговорки, что именно это юрлицо являлось ответчиком.