С 36 711 выпускниками казахстанских вузов сейчас ведётся досудебная работа из-за обязательной отработки государственных образовательных грантов. Ещё 983 дела находятся в судах, а по 2 396 выпускникам решения о возмещении стоимости обучения уже приняты. С 2021 года по август 2026-го в бюджет таким образом вернули более 6,2 млрд ₸.

Свежую статистику АО «Финансовый центр» получило BES.Media. При этом складывать 36 711, 983 и 2 396 и утверждать, что речь точно идёт о 40 090 разных людях, пока нельзя: из опубликованного ответа не следует однозначно, исключено ли пересечение между этими группами. Поэтому KZ24.NEWS использует отдельно подтверждённые показатели по каждой стадии.

Из общей суммы возвратов около 2,6 млрд ₸ пришлись на выпускников 2021–2025 годов. За последние пять лет расходы на обучение возместили 1 445 человек, сообщает издание со ссылкой на Финансовый центр.

Сколько могут потребовать вернуть за грант

Возврат гранта не означает, что каждому выпускнику автоматически выставляют счёт на полную стоимость всего обучения. По действующим правилам сумма зависит от того, сколько обязательного срока человек уже отработал.

Финансовый центр приводит такой пример: обучение выпускника стоило государству 1 773 200 ₸, а обязательная отработка составляла три года. Если он проработал 20 месяцев и прекратил отработку, за оставшиеся 16 месяцев ему необходимо вернуть 788 088,89 ₸.

В другом примере, приведённом Финансовым центром для BES.Media, подготовка выпускника педагогической специальности обошлась бюджету в 4 268 125 ₸. При полном отказе от отработки возвращается вся сумма. После одного отработанного года из трёх требование снижается примерно до 2,85 млн ₸, после двух лет — до 1,42 млн ₸.

Формула закреплена и в действующих правилах: расходы возмещаются пропорционально фактически неотработанной части срока. Обычный срок отработки составляет три года, хотя для отдельных категорий действуют другие условия.

Без работы — ещё не значит должник

Одна из важных деталей касается выпускников, которые не смогли найти подходящую вакансию. Само отсутствие работы не означает, что с человека сразу должны взыскать стоимость гранта.

Если на момент распределения вакансий нет, выпускнику необходимо получить направление и до установленного срока официально зарегистрироваться как ищущий работу или безработный — через карьерный центр, eGov или Enbek.kz. Время нахождения на таком учёте может засчитываться в период обязательной отработки.

Проблемы возникают, если выпускник не начал отработку, не оформил свой статус и не предоставил подтверждающие документы. Сначала Финансовый центр проводит досудебную работу: связывается с человеком и предлагает подтвердить трудоустройство, наличие основания для освобождения либо добровольно возместить расходы. Если вопрос не урегулирован, материалы могут передать в суд.

Причём закон устанавливает для таких требований ещё одно серьёзное правило: на требования оператора о возмещении бюджетных расходов за неотработанный грант исковая давность не распространяется.

Почти 280 тысяч выпускников контролируют 15 сотрудников

Масштаб самой системы значительно больше числа судебных споров. Сейчас Финансовый центр отслеживает исполнение обязательств 279 948 выпускников. По данным центра, этой работой занимаются 15 штатных сотрудников.

Получается более 18,6 тыс. выпускников на одного сотрудника — по расчётам KZ24.NEWS. Только в 2026 году вузы выпустили ещё 71 588 студентов, а за первое полугодие Финансовый центр получил более 1 800 официальных обращений.

От отработки при определённых условиях могут освободить, например, людей с инвалидностью I или II группы, беременных, родителей детей младше трёх лет, некоторых выпускников, продолживших обучение, а также отдельные категории военнослужащих. Однако такое основание необходимо официально оформить — само по себе оно не прекращает обязательства автоматически.