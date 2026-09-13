Президент Казахстана заявил о росте угроз для глобальной безопасности на фоне ослабления международных механизмов и затяжных вооружённых конфликтов. По его словам, нынешняя ситуация повышает вероятность новой гонки вооружений, стратегических ошибок и решений, которые могут иметь серьёзные последствия для всего мира.

Выступая на саммите БРИКС+, глава государства отметил, что для сохранения стабильности необходим постоянный политический диалог между крупнейшими державами. Особое значение Токаев придал взаимодействию государств, обладающих ядерным оружием. По его мнению, прямые переговоры между ними должны способствовать снижению ядерных рисков, в том числе тех, которые возникают из-за стремительного развития новых технологий.

Президент также обратил внимание на угрозы для трансграничной инфраструктуры, которые усиливаются на фоне продолжающихся конфликтов. Он подчеркнул, что международный мир и стратегическая стабильность являются важными предпосылками не только для безопасности, но и для устойчивого экономического развития.

Отдельно Токаев высказался о будущем Организации Объединённых Наций. Он считает, что снижение уровня доверия между ведущими государствами ограничивает эффективность ООН, однако альтернативы этой организации в современном мире нет. Казахстан выступает за реформирование Совета Безопасности с учётом нынешнего баланса сил и более широкого представительства стран Азии, Африки и Латинской Америки.

По мнению президента, большую роль в международной системе могут играть средние державы. Их участие способно помочь поддерживать диалог и искать компромиссы по сложным геополитическим вопросам.

Говоря о БРИКС, Токаев назвал объединение открытой площадкой для практического сотрудничества. Казахстан, по его словам, продолжит придерживаться подхода, основанного на поиске общих интересов даже по наиболее спорным вопросам.

Ранее президент неоднократно подчёркивал приверженность Казахстана антиядерной политике и выступал за укрепление международного сотрудничества в сфере безопасности.