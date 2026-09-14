Не 100 переводов и даже не 100 отправителей сами по себе. Чтобы банк передал сведения о поступлениях на личный счёт в налоговые органы, должны одновременно выполниться два ключевых условия: в каждом из трёх месяцев подряд деньги должны поступать от 100 и более разных людей, а общая сумма за эти три месяца должна превысить 1 020 000 ₸.

Налоговые органы 14 сентября вновь разъяснили правила контроля мобильных переводов. Для KZ24.NEWS это не просто повторение уже действующих с начала года норм: система фактически заработала, а вокруг формулировки «100 переводов» до сих пор возникает путаница.

Точный критерий установлен приказом министра финансов №698. В нём говорится именно о получении денег от 100 и более разных лиц в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев на личный счёт, не предназначенный для предпринимательской деятельности. Второе условие — итоговая сумма этих поступлений за весь трёхмесячный период должна превышать 12 минимальных зарплат.

В 2026 году МЗП составляет 85 000 ₸, поэтому порог равен 1 020 000 ₸.

Что это означает на практике

Если в январе деньги пришли от 105 человек, в феврале — от 110, а в марте — только от 99, этот критерий передачи сведений не выполняется, даже если общая сумма значительно превышает миллион тенге.

И наоборот: если три месяца подряд поступления были от 100 и более разных людей, но суммарно за три месяца человек получил, например, 900 тыс. ₸, установленный порог тоже не достигнут.

Важно и другое: речь идёт не о количестве операций. Один человек может сделать десять переводов, но для количественного критерия он остаётся одним отправителем. Не требуется и 300 уникальных отправителей за квартал: правило применяется отдельно к каждому из трёх последовательных месяцев.

Передача данных ещё не означает налог

Комитет государственных доходов отдельно подчёркивает, что попадание под банковские критерии не означает автоматического начисления налога, штрафа или признания человека предпринимателем.

Переводы между родственниками, подарки на свадьбу или день рождения, возврат долга, материальная помощь и сбор денег на совместные расходы сами по себе не являются предпринимательским доходом и не облагаются налогом.

После получения сведений от банка налоговый орган анализирует операции. Если возникают вопросы, налогоплательщику могут направить уведомление в личный кабинет. Ответить можно дистанционно, а срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней: человек вправе предоставить пояснения и подтверждающие документы либо при наличии предпринимательского дохода исполнить налоговые обязательства.

Система уже затронула десятки тысяч казахстанцев

Правило в 2026 году перестало быть теоретическим. В начале сентября КГД сообщил Kursiv, что информационные уведомления после анализа мобильных переводов получили около 115 тыс. физических лиц. При этом примерно 17 тыс. человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели.

Налоговики при этом подчёркивали: такие уведомления сами по себе пока не означают штраф, взыскание или блокировку счёта.

Главное правило для обычного пользователя поэтому выглядит проще, чем многочисленные слухи вокруг мобильных переводов: 100 переводов недостаточно. Для передачи сведений по этому критерию необходимы 100 и более разных отправителей в каждом из трёх месяцев подряд и более 1,02 млн ₸ поступлений суммарно за этот период.