Запрет на продажу электронных сигарет в Казахстане не уничтожил спрос на вейпы. За два года нелегальный рынок адаптировался: продажи переместились из обычных торговых точек в интернет-магазины и мессенджеры, а доставку организуют через курьеров, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на NUR.KZ.

С 20 июня 2024 года в Казахстане запрещены ввоз, производство, продажа и распространение вейпов, а также жидкостей и ароматизаторов для них.

Однако данные Агентства по финансовому мониторингу показывают, что нелегальный оборот продолжается. С начала 2026 года ведомство пресекло 25 фактов незаконной продажи, расследует 37 уголовных дел и изъяло более 276 тыс. электронных систем потребления. Ещё 14 уголовных дел в отношении 18 человек направлены в суд.

Как устроен новый рынок

В АФМ сообщили, что в одной из расследуемых схем в Астане вейпы продавались через интернет-магазины, Telegram, WhatsApp и Zangi. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы.

Деньги проводились через банковские счета индивидуального предпринимателя. По данным ведомства, общий оборот по этим счетам превысил 3,2 млрд ₸. Покупателям при этом рекомендовали указывать в назначении платежа покупку бытовой техники.

В другом деле в Карагандинской области незаконный интернет-магазин работал через Telegram. В схеме участвовали склады, операторы и курьеры. Во время обысков изъяли около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн ₸.

Эти примеры показывают, что речь идёт не только о небольших частных продавцах. Правоохранители выявляют цепочки, включающие поставщиков, склады, операторов онлайн-магазинов, курьеров и финансовые инструменты.

Почему запрет не перекрыл доступ подросткам

Официальная торговля позволяет контролировать продавцов и проверять соблюдение возрастных ограничений. В нелегальном интернете такие механизмы значительно слабее.

Само АФМ отмечает распространение запрещённой продукции среди молодых людей и несовершеннолетних. Поэтому перенос торговли в цифровую среду создаёт отдельную проблему: закрытие одного канала не означает исчезновения предложения.

При этом утверждать, что именно несовершеннолетние формируют основную часть теневого спроса, только на основании приведённых данных нельзя. Для этого нужна отдельная статистика по возрасту покупателей.

Что меняет запрет

Главное изменение после запрета — не исчезновение рынка, а изменение его инфраструктуры.

Раньше покупатель искал вейп в легальной рознице. Теперь продавец может скрыть витрину за закрытым каналом, принять оплату через сторонний счёт и передать товар курьером. В результате борьба с нелегальной торговлей требует контроля не только за физическими точками продаж, но и за цифровыми площадками, логистикой и финансовыми потоками.

Практика АФМ уже показывает, что такие схемы могут приносить миллиарды тенге. Поэтому дальнейшая эффективность запрета будет зависеть не только от количества изъятых вейпов, но и от того, насколько эффективно государство сможет перекрывать всю цепочку нелегального оборота — от ввоза товара до его продажи конечному покупателю.