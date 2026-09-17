Евразийская экономическая комиссия и Шанхайская организация сотрудничества намерены расширять экономическое взаимодействие. 17 сентября в Пекине председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев открыл «Дни ЕАЭС» в Секретариате ШОС и провёл круглый стол о развитии сотрудничества двух объединений, передаёт агентство KZ24news.

Главный показатель этого взаимодействия — торговля. По данным ЕЭК, в 2025 году товарооборот стран ЕАЭС со странами ШОС достиг $371 млрд. За десять лет показатель вырос почти в четыре раза.

В первом полугодии 2026 года товарооборот составил $197 млрд, увеличившись более чем на 17% год к году. На страны ШОС пришлось около 48% внешней торговли ЕАЭС.

На этом фоне ЕАЭС и ШОС определяют несколько направлений, где сотрудничество может дать практический эффект: транспорт и логистика, промышленная и технологическая кооперация, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, искусственный интеллект и цифровизация.

Для бизнеса развитие этих направлений означает прежде всего возможность расширения рынков, транспортных связей и производственной кооперации. Для стран региона — дополнительный спрос на инфраструктурные и технологические проекты.

Сотрудничество ЕАЭС и ШОС закреплено в международной повестке Союза. В 2026 году стороны также утвердили план совместных мероприятий на 2027–2030 годы, который охватывает торговлю, финансы, транспорт, цифровизацию, энергетику, АПК и таможенное регулирование.

Таким образом, пекинская встреча стала не только презентацией ЕАЭС, но и площадкой для обсуждения конкретных сфер экономического взаимодействия. При этом заявленные показатели торговли показывают, что страны двух объединений уже имеют значительный объём взаимных экономических интересов.