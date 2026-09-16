С 21 сентября 2026 года государство перестанет ограничивать оптовые и розничные цены ещё на 1 212 лекарственных позиций. Действующий перечень сокращается с 3 039 до 1 827 строк — почти на 40%, по расчётам KZ24.NEWS.

Изменение закреплено приказом министра здравоохранения №105 от 4 сентября. Документ впервые официально опубликовали 10 сентября, а в силу он вступает через десять календарных дней — 21 сентября. Поэтому новые правила на момент публикации этой новости ещё не действуют.

Речь идёт о рецептурных лекарствах, предельная розничная цена которых при формировании перечня не превышает 1 МРП. В 2026 году 1 МРП составляет 4 325 ₸. После исключения конкретной позиции из регулируемого перечня для неё больше не будет установленного государством потолка оптовой и розничной цены: стоимость будет формироваться рынком.

Важно: 1 212 — это разница между количеством позиций в двух редакциях перечня, а не обязательно 1 212 уникальных действующих веществ или брендов. Один и тот же препарат может иметь несколько дозировок, форм выпуска и регистрационных удостоверений.

Какие знакомые лекарства исчезли из нового перечня

Мы сопоставили перечень, действующий с 27 июня, с новой редакцией. Среди регистрационных позиций, которые присутствуют в старом списке, но отсутствуют в новом, обнаружены:

L-Тироксин 125 Берлин-Хеми — таблетки, регистрационное удостоверение РК-ЛС-5№025774;

— таблетки, регистрационное удостоверение РК-ЛС-5№025774; Адаптол® — капсулы, РК-ЛС-5№022743;

— капсулы, РК-ЛС-5№022743; Энап® — эналаприл, регистрационная позиция ЛП-№001303-ГП-KZ;

— эналаприл, регистрационная позиция ЛП-№001303-ГП-KZ; Омепразол Крка и отдельные позиции Омепразол-Тева.

Это не означает, что под регулирование перестают подпадать вообще все лекарства с похожим названием. Например, по некоторым торговым маркам в новом перечне остаются другие формы или регистрационные позиции. Поэтому при проверке цены нужно смотреть именно конкретный препарат, дозировку и регистрационное удостоверение.

Подорожают ли лекарства после отмены потолка цен

Автоматического подорожания приказ не устанавливает. После снятия государственного потолка одна и та же позиция сможет стоить в разных аптеках по-разному — в зависимости от закупочной цены, наценки и конкуренции.

Есть и показательный результат предыдущего этапа дерегулирования. Агентство по защите и развитию конкуренции сообщало, что на 1 декабря 2024 года из 302 дерегулированных лекарств 94 продавались в среднем на 6% дороже прежнего предельного уровня, а 208 — в среднем на 11,5% дешевле. Это исторические данные и они не позволяют заранее предсказать цены на нынешние 1 212 позиций, но показывают: свободное ценообразование не означает одинаковый рост по всему списку.

Минздрав при этом усиливает цифровое наблюдение за рынком. По данным ведомства, с момента введения обязательной маркировки в июле 2024 года через систему прошло около 1,1 млрд упаковок лекарств, а государство может отслеживать фактические аптечные цены и их динамику.