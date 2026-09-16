В Казахстане начал работать официальный реестр недобросовестных застройщиков. Для попавшей в него компании последствие будет вполне материальным: в течение трёх лет она не сможет привлекать деньги физических и юридических лиц на долевое строительство.

О запуске реестра 15 сентября сообщил председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Минпромышленности Бахытжан Жунисбеков. База должна быть доступна через Qazreestr и сейчас, по данным ведомства, находится на стадии наполнения.

KZ24.NEWS отдельно проверил нормативные документы. Правила работы реестра утверждены приказом Минпромышленности №286 от 5 июня 2026 года и действуют с 1 июля. При этом первые конкретные компании именно в новом реестре KZ24.NEWS на 16 сентября в публично проверяемом виде подтвердить не удалось. Поэтому переносить в материал названия из старых «чёрных списков» акиматов было бы некорректно.

Одной жалобы дольщика для попадания в реестр недостаточно

Главная особенность нового механизма — застройщика нельзя включить туда просто из-за плохих отзывов, переноса срока сдачи дома или отсутствия разрешения на сбор денег.

Закон о долевом участии в жилищном строительстве предусматривает только два основания:

вступивший в законную силу судебный акт о сносе самовольно возведённого многоквартирного или индивидуального жилого дома;

вступивший в законную силу судебный акт по делу о мошенничестве по статье 190 УК Казахстана.

После получения официальных документов акимат должен проверить сведения и наличие оснований для включения компании в реестр. На это правила отводят пять рабочих дней. После внесения компании ей должны направить уведомление в течение трёх рабочих дней.

В базе предусмотрены название организации, БИН или ИИН, сведения о руководстве и учредителях, юридический адрес, информация о жилом объекте, причина и дата включения, срок нахождения в реестре и сведения об исключении.

Почему отсутствие застройщика в списке ещё не означает, что ему можно платить

Новый реестр недобросовестных застройщиков Казахстана не стоит путать с публиковавшимися ранее списками компаний, которые привлекали деньги без необходимых разрешений. Критерии разные.

Например, компания может отсутствовать в новом реестре просто потому, что в отношении неё нет вступившего в силу судебного акта по одному из двух предусмотренных законом оснований. Это само по себе не подтверждает наличие у конкретного ЖК разрешения принимать деньги дольщиков.

Поэтому перед покупкой квартиры в строящемся доме безопаснее проверять не только саму компанию, но и конкретный объект. Государство отдельно выдаёт разрешение на привлечение денег дольщиков, а в системе Qazreestr регистрируются договоры долевого участия. В 2026 году в системе также запустили электронную выдачу разрешений на привлечение средств дольщиков.

Практический алгоритм перед оплатой квартиры выглядит так: проверить юрлицо и БИН застройщика в Qazreestr, затем найти именно выбранный жилой комплекс и убедиться, что у проекта есть законное основание для привлечения денег. Если продавец предлагает вместо договора долевого участия «бронирование», «инвестирование», предварительную куплю-продажу или просит перечислить деньги сторонней компании, одного отсутствия фирмы в новом реестре недостаточно, чтобы считать такую сделку безопасной.

Именно поэтому наиболее полезным новый реестр станет после завершения его наполнения: покупатель сможет увидеть не просто репутационные претензии к компании, а официально зафиксированный судебный статус, который на три года закрывает ей доступ к новым деньгам дольщиков.