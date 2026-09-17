В небольших сельских школах Казахстана часть предметов планируют преподавать с помощью дистанционных уроков и искусственного интеллекта. К июлю 2028 года такую модель хотят внедрить примерно в 2,6 тыс. малокомплектных школ, передаёт агентство KZ24news.

Проблема таких учебных заведений — в небольшом количестве учеников и ограниченных кадровых возможностях. В некоторых классах учатся всего по несколько детей, поэтому школе сложно обеспечить специалистов по каждому предмету.

Новая модель должна частично решить эту проблему. Учитель подключается к классу онлайн из оборудованной студии, а педагог, который находится вместе с детьми, помогает организовать работу непосредственно в школе. ИИ используется для анализа ответов школьников и выявления тем, которые требуют дополнительного объяснения.

Первый этап программы охватил десять сельских школ в двух регионах —Павлодарской и Кызылординской областях. Сейчас в эксперименте задействованы свыше 50 учеников четвёртого класса. В программу вошли точные и гуманитарные дисциплины, а также цифровая подготовка.

В дальнейшем география проекта будет быстро расширяться. Уже в начале 2027 года к платформе планируют подключить не менее 50 школ, весной — увеличить их число до 440. Полный масштаб программы намечен на июль 2028 года: предполагается подключить около 2,6 тыс. малокомплектных школ по стране.

За работу цифровой инфраструктуры отвечает АО «Национальные информационные технологии». Платформа использует вычислительные ресурсы казахстанского суперкомпьютерного кластера.

Проект реализуют с участием казахстанской Q.AI и китайской 01.AI. Стороны договорились о поэтапном расширении системы после запуска пилотного этапа.

Для сельских школ это означает изменение самой организации урока: ученики получают доступ к преподавателям, которых школа не всегда может привлечь на постоянной основе, а местный педагог остаётся непосредственно в классе.

При этом эффективность такой модели ещё предстоит проверить на практике. Масштабирование будет зависеть от результатов пилота, готовности школ к цифровому формату и подготовки педагогов к работе с ИИ-инструментами.