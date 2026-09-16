Бухгалтеры, маркетологи, кредитные аналитики, сотрудники банков и страховых компаний, операторы кол-центров и кадровики оказались среди профессий, в которых искусственный интеллект способен забрать на себя значительную часть привычных операций. Новая детализация оценки Минтруда охватывает 1 278 профессиональных групп с 9,2 млн занятых.

Заметная трансформация ожидается в 562 профессиональных группах, где работают около 4 млн человек. Это почти 44% всех исследованных групп, по нашим расчётам. Но речь не идёт о четырёх миллионах увольнений: оценивается возможность автоматизировать отдельные задачи — работу с текстом, документами, расчётами, данными и типовыми запросами.

Саму оценку примерно в 4 млн работников Минтруда публично озвучивало и раньше. Новыми стали подробности, которые ведомство предоставило в ответ на запрос Tengrinews: методика исследования, конкретные профессии и свежие данные рынка вакансий.

15 профессий, где ИИ может изменить работу в первую очередь

В официальном ответе Минтруда, опубликованном Tengrinews, названы 15 направлений, где особенно много повторяющихся административных, расчётных, информационных и аналитических операций:

бухгалтеры;

офисные служащие;

маркетологи;

кредитные аналитики;

бухгалтерские клерки;

специалисты по вводу данных;

операторы кол-центров;

корректоры;

стенографисты;

телефонисты;

делопроизводители;

документоведы;

специалисты по кадровому администрированию;

банковские специалисты;

страховые специалисты.

При этом ведомство не раскрыло, сколько людей занято отдельно в каждой из этих 15 групп. Поэтому утверждать, например, что определённое число бухгалтеров или операторов кол-центров лишится работы, нельзя.

Подход Минтруда основан на методологии Международной организации труда и польского института NASK. МОТ подчёркивает, что подобные исследования измеряют прежде всего подверженность отдельных рабочих задач генеративному ИИ. Наиболее вероятный сценарий — изменение содержания профессий, а не их полное исчезновение.

Зарплаты доходят до 2,82 млн ₸, но есть важная оговорка

С января по 30 июля 2026 года на Электронной бирже труда работодатели разместили 4 326 вакансий по 76 профессиям, связанным с ИИ, анализом данных, машинным обучением и смежными цифровыми компетенциями. Всего в объявлениях предлагалось 6 451 рабочее место.

Средняя предлагаемая зарплата составила 278,4 тыс. ₸, медианная — 200 тыс. ₸. Минимальное предложение составляло 85 тыс. ₸, максимальное — 2,82 млн ₸. Таким образом, верхняя граница оказалась примерно в 14 раз выше медианной зарплаты, по расчётам KZ24.NEWS.

Однако называть все 6 451 рабочее место чистыми «ИИ-вакансиями» было бы неправильно. В выборку вошёл широкий набор цифровых и технических профессий — в том числе инженеры-программисты, техники-программисты, статистики, системные администраторы и даже операторы станков с программным управлением.

В Алматы средняя предлагаемая зарплата в этой выборке достигла 471,4 тыс. ₸, в Астане — 419,9 тыс. ₸. В некоторых регионах показатель составлял лишь 140–195 тыс. ₸.

К 2035 году ждут ещё 33 новые специальности

Минтруда также ожидает появления к 2035 году около 33 новых специальностей примерно для 82 тыс. работников. Среди направлений названы инженеры по ИИ и машинному обучению, специалисты по большим языковым моделям, компьютерному зрению, безопасности AI-систем, управлению данными и цифровой этике, аудиторы ИИ и менеджеры AI-агентов.

При этом официальные оценки масштаба изменений несколько различаются. В свежем исследовании фигурируют 562 группы и около 4 млн работников, тогда как 8 июня Минтруда сообщало, что к 2035 году ИИ в той или иной степени затронет около 41% всей рабочей силы страны, а полная автоматизация угрожает менее чем 1% рабочих мест. Эти показатели имеют разные формулировки и базу расчёта, поэтому напрямую приравнивать их друг к другу нельзя.