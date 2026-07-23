Власти планируют масштабную модернизацию государственных аэропортов с внедрением цифровых систем регистрации, обработки багажа и биометрической идентификации пассажиров, передаёт агентство KZ24news.

Проведённый аудит 14 аэропортов показал, что уровень оснащения базовыми технологическими решениями в среднем составляет лишь 38%. Значительная часть операций всё ещё выполняется вручную, что увеличивает нагрузку на персонал и ограничивает скорость обслуживания пассажиров.

Следующим этапом станет переход к автоматизированным процессам. В аэропортах планируют внедрить цифровую регистрацию, интеллектуальные системы управления багажом, мониторинг пассажиропотока и биометрические технологии, которые позволят быстрее проходить основные процедуры перед вылетом.

В Астане также рассматривается создание единого центра управления цифровыми системами аэропортов. Он должен обеспечить контроль ключевых процессов в режиме реального времени и повысить эффективность работы авиационной инфраструктуры.

Новые технологии могут быть внедрены и в трёх строящихся аэропортах Казахстана — в Зайсане, Кендерли и Катон-Карагайском районе. Это позволит сразу заложить современные стандарты обслуживания без необходимости модернизации устаревшей инфраструктуры.

Цифровизация аэропортов становится частью более широкой задачи — повысить конкурентоспособность авиационной отрасли Казахстана, улучшить качество сервиса для пассажиров и приблизить национальные аэропорты к международным стандартам.