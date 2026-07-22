Минздрав РК внедрил новую платформу для управления медицинскими ресурсами

В Казахстане запустили Интеллектуальную платформу здравоохранения (Health Intelligence Platform), которая объединяет данные о медицинских организациях, кадрах, оборудовании и инфраструктуре в одной системе.

Новая цифровая платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние медицинской отрасли, формируя электронные паспорта учреждений с информацией о лицензиях, специалистах, технике и доступных ресурсах. Это поможет улучшить планирование, ускорить принятие решений и эффективнее управлять бюджетными средствами.

Одним из ключевых направлений работы системы стал цифровой контроль качества медицинской помощи. Специалисты смогут дистанционно оценивать деятельность организаций, выявлять нарушения и контролировать устранение недостатков без проведения большого количества проверок.

В рамках пилотного проекта система выявила 38 медорганизаций без необходимых лицензий, а число специалистов с просроченными сертификатами удалось сократить почти на треть. Платформа также интегрирована с другими государственными информационными системами, что позволит повысить эффективность управления здравоохранением.