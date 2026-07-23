Казахстан вошёл в топ-25 электронных правительств мира в искусственном интеллекте

Казахстан переходит к новому этапу цифрового развития — от перевода государственных услуг в онлайн к созданию полноценной технологической среды, где искусственный интеллект становится частью управления, бизнеса и социальной сферы.

Страна укрепляет позиции среди мировых лидеров по развитию электронного правительства, формирует собственную инфраструктуру для работы с ИИ и создаёт правовые условия для безопасного применения новых технологий.

Согласно рейтингу электронного правительства ООН, Казахстан занимает 24-е место в мире. Сегодня почти все основные государственные сервисы доступны в цифровом формате: 90,4% услуг оказываются онлайн, а 95,9% можно получить через мобильные устройства. Более 39 видов цифровых документов уже заменили традиционные бумажные аналоги.

Следующим этапом стала реализация модели GovTech 3.0 — переход от простого предоставления услуг к использованию технологий для анализа данных, принятия решений и повышения эффективности государственного управления.

Искусственный интеллект становится частью экономической стратегии

Основой нового цифрового курса стала стратегия «Digital Qazaqstan» до 2029 года. Она предусматривает внедрение ИИ в ключевые отрасли экономики — промышленность, энергетику, транспорт, здравоохранение и государственное управление.

По прогнозам правительства, развитие ИИ способно обеспечить дополнительный рост экономики примерно на 1,5% ежегодно к концу десятилетия. Потенциальный объём инвестиций в цифровую сферу оценены в $10,5–16,5 млрд.

Одним из важнейших шагов стало принятие Закона об искусственном интеллекте. Казахстан стал первой страной ЦА, создавшей отдельную правовую основу для регулирования ИИ. Закон устанавливает требования к прозрачности алгоритмов, контролю рисков и защите прав граждан при использовании технологий.

Дополнительным элементом регулирования стал Цифровой кодекс, вступивший в силу в 2026 году. Документ закрепил цифровые права человека и определил правила работы с персональными данными, включая возможность удаления, анонимизации и ограничения обработки информации.

Собственная инфраструктура для цифрового будущего

Одной из главных задач Казахстана стало создание независимой технологической базы. Национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud вошёл в мировой рейтинг TOP500 самых производительных вычислительных систем. Его мощности открыты для государственных органов и разработчиков.

Параллельно страна реализует проект «Долина ЦОД» — масштабный центр обработки данных мощностью не менее 1 ГВт. В него планируется привлечь международных технологических партнёров и сформировать инфраструктуру для развития ИИ-сервисов.

Таким образом, Казахстан постепенно переходит от использования готовых цифровых решений к созданию собственной технологической экосистемы.

Государственные услуги переходят в формат ИИ-взаимодействия

Одним из заметных изменений стало появление интеллектуальных помощников в государственных сервисах.

Система eGov AI уже обработала более 2 млн обращений граждан. Технология позволяет получать ответы о государственных услугах в формате диалога и снижает нагрузку на традиционные каналы поддержки.

Искусственный интеллект также внедряется в медицину, правовую поддержку, городское управление и внутренние процессы государственных органов.

В дальнейшем эти решения будут объединены через Национальную платформу искусственного интеллекта, которая станет общей средой для разработки и внедрения новых цифровых инструментов.

Подготовка специалистов становится ключевым направлением

Развитие ИИ невозможно без кадров, поэтому Казахстан делает ставку на обучение специалистов нового поколения. В стране реализуются программы AI-SANA, AI Leaders и AI Governance 500, направленные на подготовку государственных служащих, предпринимателей и управленцев.

Более 200 тыс педагогов получили доступ к образовательным инструментам на основе искусственного интеллекта. В Астане также начал работу международный центр искусственного интеллекта alem.ai площадью 22 тыс квадратных метров. Здесь объединены образовательные проекты, исследовательские лаборатории, стартап-площадки и технологические центры.

Цель проекта — создать региональный центр развития ИИ, который сможет привлекать специалистов и компании из разных стран.

IT-индустрия становится новым направлением экспорта

Цифровая трансформация уже влияет на развитие бизнеса. В экосистеме Astana Hub работают более 2 тыс компаний, а экспорт IT-услуг Казахстана в 2025 году достиг $1,1 млрд.

Страна сформировала собственную стартап-среду, развивает венчурное финансирование и привлекает международные технологические проекты.

Появление первого казахстанского технологического единорога Higgsfield.ai стало одним из символов роста национальной IT-индустрии.

К 2030 году Казахстан планирует увеличить экспорт цифровых услуг до $5 млрд и подготовить 10 тыс специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Цифровая трансформация выходит за пределы государственных сервисов

Новые технологии постепенно становятся частью повседневной экономики.

В стране развиваются беспилотный транспорт, системы AI-видеоаналитики, цифровые решения для промышленности и спутниковые коммуникации. Объём инвестиций в телекоммуникационную отрасль уже превысил 1 трлн ₸. До конца 2027 года высокоскоростной интернет планируется обеспечить ещё в тысячах сельских населённых пунктов.

Развивается и космическое направление. Запуск ракеты «Союз-5/Сункар» с комплекса «Байтерек» стал важным этапом в создании собственной космической инфраструктуры.

Развитие искусственного интеллекта становится частью международной стратегии страны. Казахстан расширяет сотрудничество с ведущими технологическими компаниями и участвует в формировании глобальной цифровой повестки.

Главный принцип новой политики — использование ИИ для повышения качества жизни граждан, развития экономики и повышения эффективности государства. Сегодня Казахстан формирует не просто систему электронных услуг, а новую модель цифрового государства, основанного на данных, искусственном интеллекте и технологической независимости.