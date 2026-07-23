Казахстан и Китай запустят производство биопестицидов

Казахстан и Китай переходят от традиционных методов защиты урожая к новым биотехнологическим решениям. Страны договорились вместе создавать биопрепараты, которые помогут бороться с вредителями без чрезмерного использования химических средств, передаёт агентство KZ24news.

В рамках соглашения казахстанские и китайские научные центры будут разрабатывать и испытывать новые средства защиты растений, а также работать над их производством внутри Казахстана.

Сотрудничество объединит специалистов Национального аграрного научно-образовательного центра, Казахского НИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева и Института защиты растений Китайской академии сельскохозяйственных наук.

Для аграриев это может означать появление более доступных и экологичных технологий защиты урожая. Сегодня значительная часть подобных решений закупается за рубежом, поэтому локализация производства позволит укрепить продовольственную безопасность страны.

Кроме производства биопестицидов, стороны планируют обмениваться научными разработками, обучать специалистов и внедрять современные системы контроля за распространением вредителей.

Развитие биологической защиты растений становится одним из ключевых направлений мирового сельского хозяйства. Казахстан, развивая сотрудничество с Китаем, получает возможность ускорить внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс и повысить качество отечественной продукции.