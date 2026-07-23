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Мангистау получит первую современную судостроительную верфь на Каспии

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Проект

Мангистау, 23 июля. Мировая перестройка логистических маршрутов открывает для Казахстана новые возможности. На фоне роста торговли между Азией и Европой Мангистауская область становится одним из главных регионов, где формируется новая транспортная инфраструктура страны, передаёт агентство KZ24news.

Выход к Каспийскому морю, порты Актау и Құрық, а также участие в Транскаспийском международном транспортном маршруте превращают регион в стратегический узел между Востоком и Западом.

В ближайшие годы в Мангистау планируют создать комплекс объектов, который изменит роль области в экономике. Речь идёт не только о перевозках, но и о развитии собственного промышленного потенциала.

Одним из ключевых проектов станет строительство судостроительной верфи стоимостью 125 млрд ₸. Казахстан получит возможность не только обслуживать существующий флот, но и создавать собственные суда для работы на Каспии и международных маршрутах. На предприятии будут строить гражданские и специализированные суда, ремонтировать технику и развивать производство безэкипажных аппаратов.

Проект должен дать региону около 1,5 тыс. постоянных рабочих мест и создать новые компетенции для казахстанских специалистов.

араллельно в Актау будет развиваться авиационно-логистическое направление. Новый хаб объединит воздушные перевозки, ремонт самолётов, подготовку кадров и связь разных видов транспорта в единую систему. Ожидается создание ещё 3,5 тыс. рабочих мест.

Отдельное значение имеет развитие порта Құрық. Новый терминал с инвестициями 470 млрд ₸ станет частью расширения Среднего коридора. Первая очередь сможет пропускать до 15 млн тонн грузов в год, а после полного запуска мощность комплекса вырастет до 25 млн тонн.

Для Казахстана эти проекты означают переход от роли транзитной территории к роли полноценного участника международной логистики. Вместе с перевозками страна получает новые производства, технологии и рабочие места.

Мангистау постепенно превращается из сырьевого региона в один из центров новой транспортной экономики Евразии.

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