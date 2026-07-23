Запуск строительства ГОКа «Айдарлы» может стать одной из ключевых точек роста для экономики области Абай. Новый промышленный комплекс расширит производственные возможности региона, создаст рабочие места и укрепит позиции Казахстана в сфере добычи и переработки цветных металлов, передаёт агентство KZ24news.

Проект станет частью долгосрочного развития горнодобывающей отрасли страны. На месте будущего предприятия состоялась закладка памятной капсулы, ознаменовавшая переход к активной фазе строительства.

После выхода на проектную мощность комбинат будет перерабатывать до 75 млн тонн руды ежегодно. Основной продукцией станет медный концентрат с объёмом производства около 226 тыс. тонн меди в год, а также молибденовый концентрат.

Масштаб проекта предполагает создание полноценного промышленного комплекса. Помимо производственных объектов, здесь появятся необходимые энергетические и транспортные мощности, инженерная инфраструктура и современный вахтовый город для сотрудников.

Экономический эффект от запуска предприятия будет распространяться далеко за пределы самого производства. На ГОКе планируется создать более 3 тыс. рабочих мест, а к реализации проекта будут привлечены казахстанские специалисты, подрядчики и поставщики. По прогнозам компании, налоговые поступления за весь период работы предприятия превысят 1,43 трлн ₸.

Для области Абай появление нового ГОКа означает не только развитие добывающей отрасли, но и формирование новых возможностей для малого и среднего бизнеса, роста занятости и появления дополнительных сервисных направлений.

Отдельным направлением проекта станет экологическая безопасность. Предприятие будет использовать систему замкнутого водооборота, которая позволит снизить потребление воды и повторно использовать её в производственных процессах. После завершения эксплуатации месторождения предусмотрено восстановление земель.

Строительство ГОКа «Айдарлы» показывает переход Казахстана от экспорта сырья к развитию собственной переработки. Новый объект должен стать одним из промышленных драйверов региона и усилить вклад области Абай в экономику страны.