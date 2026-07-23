«Умная энергетика» повысит надёжность отрасли

Энергетическая отрасль переходит на искусственный интеллект и беспилотные технологии, которые помогают выявлять неисправности, снижать риски аварий и повышать эффективность крупных объектов.

В рамках цифровой трансформации энергетической отрасли АО «Самрук-Энерго» внедряет системы автоматического мониторинга линий электропередачи, трансформаторов, дымовых труб, угольных складов и гидротехнических сооружений.

Главное изменение — переход от регулярных ручных проверок к прогнозному контролю. Искусственный интеллект анализирует данные с беспилотников, тепловизоров и систем наблюдения, выявляет потенциальные неисправности на ранних этапах и помогает принимать решения до возникновения серьёзных проблем.

Использование дронов уже сокращает время обследования энергетических объектов в 5–10 раз. Например, проверка дымовых труб, которая раньше занимала несколько дней и требовала участия специалистов на высоте, теперь проводится примерно за два часа.

ИИ также меняет подход к управлению запасами топлива. По данным аэросъёмки создаются цифровые 3D-модели угольных складов, а объём запасов рассчитывается с точностью до 99%. Обработка информации сокращается с нескольких дней до 20 минут.

Эксперты отмечают, что цифровизация энергетики становится одним из ключевых факторов устойчивости отрасли. Для Казахстана, где энергетическая инфраструктура имеет стратегическое значение, внедрение ИИ означает снижение рисков аварий, повышение эффективности предприятий и переход к более современным стандартам управления.

Развитие таких технологий показывает, что цифровая трансформация в стране выходит за рамки государственных сервисов и постепенно становится инструментом модернизации базовых отраслей экономики.