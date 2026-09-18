Казахстан и Турция договорились расширить возможности автомобильных перевозчиков. Казахстанские компании смогут загружать грузы непосредственно в морских портах Турции и доставлять их в Казахстан, а начиная с 2026 года страны будут ежегодно обмениваться по 3 тыс. разрешений на такие транзитные перевозки. Договорённости достигнуты на заседании Казахстанско-Турецкой смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам, прошедшем в Анталье.

Одним из главных результатов встречи стало решение отказаться от количественных ограничений на электронные разрешения. Для перевозчиков это означает возможность более гибко планировать международные рейсы в зависимости от реального спроса на перевозки.

Отдельно стороны согласовали новый для казахстанских автоперевозчиков механизм работы с грузами, поступающими через морские порты Турции. Казахстанские перевозчики смогут забирать такие грузы в портах и доставлять их автомобильным транспортом в Казахстан. Для этого страны договорились ежегодно обмениваться 3 тыс. разрешений на перевозку транзитных грузов. Договорённость начинает действовать с 2026 года.

Почему это важно

Турция уже занимает заметное место во внешней торговле Казахстана. По итогам 2025 года товарооборот двух стран достиг $5,4 млрд, увеличившись на 8,8% за год. Казахстанский экспорт в Турцию вырос на 17,7%, до $3,9 млрд. При этом в 2026 году торговые связи продолжают расти. В январе–июле Турция обеспечивала 7,7% казахстанского экспорта, оставаясь одним из крупнейших внешнеторговых направлений страны.

Поэтому упрощение автомобильных перевозок касается не только транспортных компаний. Чем меньше ограничений на получение разрешений и чем больше вариантов для доставки грузов из турецких портов, тем шире возможности для бизнеса использовать Турцию как логистический узел между Европой, Кавказом, Центральной Азией и Казахстаном.

Это особенно актуально на фоне развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. По данным Минтранса, за семь лет объём перевозок по ТМТМ вырос с 0,8 млн до 4,5 млн тонн в год. В 2025 году по маршруту прошло около 77 тыс. ДФЭ, а к 2029 году планируется увеличить этот показатель до 300 тыс. ДФЭ. Маршрут соединяет Китай, Казахстан, Кавказ, Турцию и европейские рынки.

Кроме того, Казахстан и Турция уже перешли на электронный обмен бланками разрешений для автоперевозчиков. Минтранс отмечал, что цифровой формат позволяет отказаться от бумажных документов и сократить административные процедуры. Таким образом, новые договорённости развивают уже действующий механизм: электронные разрешения должны стать более гибкими, а казахстанские перевозчики получат дополнительный доступ к грузам, прибывающим через турецкие морские порты.

Ранее Казахстан и Турция также закрепили правовую основу для комбинированных перевозок, предусматривающих использование нескольких видов транспорта — железнодорожного, морского и автомобильного. Соответствующее соглашение было подписано в 2022 году и ратифицировано Казахстаном в 2024-м.

Пока не раскрываются перечень турецких портов, на которые будет распространяться новая схема, порядок распределения 3 тыс. разрешений между казахстанскими перевозчиками и категории грузов, которые можно будет перевозить в рамках этой квоты. Эти параметры должны определяться в рамках практической реализации договорённостей.