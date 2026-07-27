В Казахстане начал работу Международный научный центр имени академика Китайской академии наук Гао Фу, который займётся исследованиями в области биологической безопасности. Лаборатория открыта на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета (KazNARU), сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Создание центра стало результатом меморандума о долгосрочном научном сотрудничестве, заключённого между KazNARU, Национальной академией наук при Президенте РК, Чжэцзянским университетом и Институтом микробиологии Китайской академии наук.

Новая лаборатория станет площадкой для совместных исследований казахстанских и китайских учёных. Основными направлениями её деятельности станут изучение новых и повторно возникающих инфекций, мониторинг зоонозных заболеваний, разработка современных методов молекулярной диагностики и геномных исследований, а также совершенствование технологий в сфере биологической безопасности.

В Министерстве сельского хозяйства отметили, что запуск лаборатории позволит отечественным исследователям расширить сотрудничество с ведущими научными организациями Китая, получить доступ к современным технологиям и международным исследовательским программам. Ожидается, что совместные проекты будут способствовать развитию научного потенциала Казахстана, внедрению передовых решений в сфере биобезопасности и укреплению взаимодействия в области здравоохранения, ветеринарии и продовольственной безопасности.

Кроме того, в этот же день стало известно об открытии в Таразе Казахстанско-китайского учебного центра, предназначенного для подготовки специалистов водной отрасли. Это стало ещё одним шагом в расширении сотрудничества двух стран в научно-образовательной сфере.