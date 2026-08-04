Несмотря на аномальную жару и засуху в отдельных регионах, Казахстан рассчитывает полностью обеспечить внутренний рынок картофелем и овощами собственного производства. В Министерстве сельского хозяйства считают, что угрозы дефицита сейчас нет, а при необходимости государство готово ограничить экспорт, чтобы сохранить стабильные поставки внутри страны, передаёт агентство KZ24news со ссылкой на Tengrinews.kz.

Эта тема касается практически каждого казахстанца. Летние погодные аномалии традиционно вызывают опасения по поводу роста цен на продукты, особенно на овощи, которые входят в число социально значимых товаров. Однако предварительные оценки правительства говорят о том, что ситуация остаётся управляемой.

По прогнозу Минсельхоза, урожай картофеля в 2026 году составит около 2,5–2,6 млн тонн, а овощей — примерно 3,5 млн тонн. Этих объёмов, по оценке ведомства, достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Массовая уборка картофеля начнётся уже в сентябре.

Ключевым фактором устойчивости стало развитие орошаемого земледелия. Именно поэтому экстремальная жара не оказала критического влияния на большинство овощных культур. Вместе с тем ситуация с зерновыми остаётся неоднородной.

Благоприятные прогнозы сохраняются для западных регионов, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, тогда как часть Акмолинской и Павлодарской областей столкнулась с атмосферной засухой и дефицитом осадков.

Отдельное внимание власти уделяют рискам вывоза урожая за рубеж. В Минсельхозе заявили, что приоритетом остаётся обеспечение внутреннего рынка. Если экспорт начнёт угрожать стабильности поставок или ценам внутри страны, правительство готово оперативно вводить ограничения. Аналогичные механизмы уже применяются для защиты отечественного аграрного сектора.

Дополнительной мерой безопасности остаются региональные стабилизационные фонды. Их могут использовать для насыщения рынка и сдерживания резкого роста цен в случае неблагоприятного развития ситуации.

Таким образом, государство делает ставку не только на объёмы урожая, но и на механизмы регулирования рынка. Это должно снизить риск дефицита картофеля и других овощей даже при сохранении сложных погодных условий. Пока прогнозы позволяют рассчитывать, что аномальная жара не приведёт к серьёзным перебоям с поставками или резкому подорожанию основных продуктов питания.