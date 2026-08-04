Казахстан формирует новую модель развития цифрового спорта — от университетских соревнований до международных площадок. Очередным шагом станет Halyk Cyber Games Media & Cup 2026, регистрация на который открылась сегодня, передаёт агентство KZ24news.

Проект объединит профессиональные команды, студентов, представителей медиа, блогеров и стримеров. Соревнования пройдут по Counter-Strike 2, а общий фонд наград составит 10 млн ₸.

Запуск турнира стал продолжением работы в рамках «Игр будущего — 2026» в Астане. Международные соревнования показали растущий интерес к формату, где цифровые технологии становятся частью классического спорта.

Одним из таких направлений стал фиджитал-баскетбол — дисциплина, в которой участники сначала играют в спортивный симулятор, а затем выходят на настоящую площадку. Такой формат объединяет навыки киберспортсменов и традиционных атлетов.

На турнире победу одержала команда Wilders, обыгравшая LIGA PRO TEAM в финале со счётом 36:26. За чемпионство боролись 16 команд, а общий призовой фонд соревнований составил $400 тыс.

По мнению организаторов, развитие цифрового спорта создаёт новые возможности для молодёжи и формирует путь профессионального роста: от студенческих лиг до национальных и международных турниров.

Ранее при поддержке Halyk Fund была запущена Qazaqstan Cyber Games Students League, которая в 2026 году объединила более 1 500 студентов из 100 вузов страны.

Регистрация на Halyk Cyber Games Media & Cup 2026 продлится до 19 августа. Финальные соревнования состоятся 12 сентября в Алматы.