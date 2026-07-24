Астана, 24 июля. Казахстан уверенно закрепляется в роли значимого образовательного узла Евразии — об этом красноречиво говорит динамика притока зарубежной молодёжи в местные вузы. В 2025–2026 учебном году за партами казахстанских университетов сидели свыше 35 тысяч студентов из 88 государств — показатель вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Эта тенденция — не случайность, а закономерный результат системной работы по повышению международной конкурентоспособности отечественной высшей школы.

Стратегический вектор развития задан на уровне государственной политики: в Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы экспорт образовательных услуг — один из ключевых приоритетов. Амбициозная цель, поставленная Главой государства, — довести число иностранных студентов до 100 тысяч к 2029 году. И для её достижения выстраивается целая экосистема возможностей.

Привлекательность казахстанского диплома складывается из целого ряда факторов. Во‑первых, разумная стоимость обучения выгодно выделяет страну на фоне многих образовательных центров. Во‑вторых, географическая близость и транспортная доступность делают Казахстан удобной точкой притяжения для абитуриентов из соседних государств. В‑третьих, растёт доля программ на английском языке — это снимает языковой барьер и расширяет аудиторию. Особый спрос наблюдается на подготовку специалистов в востребованных сферах: медицине, инженерии и IT, где казахстанские вузы предлагают качественную практико‑ориентированную подготовку.

Важным элементом интеграции в глобальное образовательное пространство стало присутствие в стране зарубежных вузов. Сегодня в стране работают свыше 30 филиалов международных университетов — среди них представительства Cardiff University, Coventry University Kazakhstan, а также вузы из США, Южной Кореи, Италии, России, Китая и Франции. Их деятельность не просто расширяет выбор для абитуриентов, но и задаёт новые стандарты качества, стимулирует академическое партнёрство и обогащает образовательную среду.

Чтобы соответствовать растущему спросу, университеты активно модернизируют инфраструктуру: обновляют кампусы, расширяют сеть общежитий, создают комфортную и безопасную среду для иностранных студентов. Эти усилия — не просто улучшение бытовых условий, а инвестиция в репутацию страны как надёжного и гостеприимного образовательного партнёра.

В совокупности все эти меры формируют устойчивый тренд: Казахстан последовательно укрепляет свои позиции на международном образовательном рынке и всё увереннее заявляет о себе как об одном из ведущих академических центров региона.