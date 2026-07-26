Республиканская федерация құсбегілік заявила об исключении Таната Оспанкулова из своего состава после информации о его задержании в Карагандинской области. Мужчину подозревают в незаконном содержании и продаже хищных птиц, занесённых в Красную книгу Казахстана.

В федерации уточнили, что Оспанкулов был выведен из состава организации и национальной сборной ещё в феврале 2026 года. Там подчеркнули, что возможные нарушения закона не имеют ничего общего с традициями құсбегілік и противоречат принципам этого вида искусства.

Представители объединения осудили любые попытки незаконного отлова, содержания и коммерческого использования редких птиц. По их словам, защита пернатых хищников и сохранение природного наследия являются одними из главных задач федерации.

Организация также сообщила о готовности оказывать содействие правоохранительным органам в рамках расследования и усилить контроль внутри структуры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.