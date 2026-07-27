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Легенда казахстанского космоса Токтар Аубакиров празднует юбилей

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Первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров отметил 80-летний юбилей

Первый казахстанский космонавт, Герой Советского Союза и Халық қаһарманы Токтар Аубакиров 27 июля отмечает 80-летие. Его имя вошло в историю страны благодаря достижениям в авиации, освоении космоса и развитию независимого Казахстана.

Токтар Онгарбаевич Аубакиров родился в 1946 году в Карагандинской области. С юных лет он интересовался авиацией и прошёл путь от военного лётчика до одного из самых известных испытателей советской авиационной техники.

Во время работы в ОКБ имени А. И. Микояна он участвовал в испытаниях более 50 новых моделей самолётов. В 1988 году Аубакиров совершил уникальный перелёт к Северному полюсу с двумя дозаправками в воздухе, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ещё одним историческим достижением стал 1989 год, когда лётчик впервые в мире посадил палубный истребитель МиГ-29К на авианесущий крейсер с использованием трамплина. Этот рекорд вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Главное событие в биографии Токтара Аубакирова произошло 2 октября 1991 года. Он отправился в космос на корабле «Союз ТМ-13» и стал первым представителем казахского народа, совершившим орбитальный полёт. На станции «Мир» космонавт провёл почти 8 суток, участвуя в научных исследованиях, включая изучение экологических проблем Аральского моря.

После обретения Казахстаном независимости Аубакиров продолжил работу на благо страны. Он принимал участие в формировании национальной космической отрасли и развитии Вооружённых сил, занимал должность заместителя министра обороны в 1992–1993 годах, а позднее представлял интересы граждан в Мажилисе Парламента.

Сегодня Токтар Аубакиров продолжает общественную деятельность, уделяя особое внимание воспитанию молодёжи и сохранению интереса к авиации, космосу и служению Родине. Его вклад остаётся одной из важных страниц истории Казахстана.

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