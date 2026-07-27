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Профилактика преступлений принесла результаты в Казахстане

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Уровень преступности снизился в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о снижении уровня преступности благодаря мерам профилактики, реализуемым в рамках принципа «Закон и порядок». Одним из основных инструментов этой работы остаются представления, которые правоохранительные органы вносят по итогам досудебных расследований для устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Как пояснили в МВД, с начала года следователи и дознаватели направили около 51 000 представлений в адрес государственных органов, акиматов, образовательных и медицинских учреждений, банков, предприятий, организаций ЖКХ и других структур. Основанием для их внесения становятся выявленные нарушения законодательства, недостатки в работе должностных лиц и организаций, а также обстоятельства, способствовавшие совершению уголовных правонарушений.

По итогам рассмотрения представлений были приняты меры по усилению общественной безопасности. В различных регионах страны установили около 2 000 камер видеонаблюдения, модернизировали системы охраны на 63 объектах и улучшили дорожную инфраструктуру на 157 аварийно опасных участках. Кроме того, в образовательных учреждениях организовали более 60 профилактических мероприятий.

Также прекращена деятельность 4 организаций, работавших с нарушением закона, а более 10 кафе и ночных заведений ограничили режим работы. За выявленные в ходе расследований административные правонарушения к ответственности привлекли 302 человека.

В МВД привели несколько примеров эффективности принятых мер. После расследования кражи в аэропорту Алматы камеры видеонаблюдения установили в ранее неохваченных зонах терминала. В Павлодаре после расследования интернет-мошенничества были заблокированы мошеннические аккаунты на одной из онлайн-платформ. В Актау прекратили работу магазина, незаконно продававшего электронные сигареты.

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения. На трассе Маркаколь — Қалжыр — Омск — Майкапчагай обновили разметку, отремонтировали участок дороги и установили дополнительные средства предупреждения водителей. Аналогичные меры реализованы на автодороге Самара — Шымкент в Актюбинской области, где появились дорожные знаки ограничения скорости и комплекс автоматической фиксации нарушений.

По данным ведомства, по итогам рассмотрения представлений к дисциплинарной ответственности привлечены около 3 000 должностных лиц, ещё свыше 700 человек оштрафованы за несвоевременное исполнение требований и ненадлежащее рассмотрение представлений полиции. В МВД подчеркнули, что работа по устранению факторов, способствующих преступности, остаётся одним из ключевых направлений профилактики правонарушений.

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