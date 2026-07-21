Казахстанские студенты создают AI‑решения в рамках программы AI‑Sana

Туркестан, 21 июля. В Международном казахско‑турецком университете имени Ходжи Ахмета Яссауи подвели итоги второго этапа программы AI‑Sana — проекта, который стал одним из важных звеньев в реализации стратегического курса Главы государства на формирование сильной цифровой экосистемы и подготовку кадров, способных уверенно ориентироваться в мире искусственного интеллекта.

Программа вышла далеко за рамки обычных лекций: для студентов она стала настоящей лабораторией возможностей, где теория тут же обретала практическое воплощение. Вместо абстрактных задач — живые проекты, способные менять реальность: ребята учились не просто пользоваться инструментами ИИ, а конструировать собственные решения, которые уже сегодня находят применение в самых разных сферах — от госуправления до экологии и цифровых сервисов.

Масштаб вовлечённости впечатляет: если на первом этапе в программе поучаствовали свыше 10 тысяч студентов, то во втором — более 4 тысяч, из которых 2 550 человек не просто прошли курс, а полностью выполнили все поставленные задачи. При этом университет не ограничивался лекциями: для участников организовали углублённые практические занятия, обеспечили постоянную методическую поддержку, научили грамотно работать с образовательными платформами и эффективно применять инструменты ИИ в собственных разработках.

Плоды этой работы уже можно увидеть в действии. В университетском Стартап‑офисе кипит работа над проектами, призванными решать реальные общественные проблемы. Например, платформа AI‑Jan, созданная студентами, помогает бороться с буллингом в школах и оперативно оказывать психологическую поддержку учащимся — и не осталась незамеченной: на республиканском финале AI‑Sana 2025 года её признали лучшим социальным AI‑проектом года.

Не менее значимы и другие инициативы. В Туркестанской области в пилотном режиме тестируют платформу In‑Map — она призвана стать удобным цифровым инструментом для управления и отслеживания инвестиционных проектов региона. Проект Baqylay.kz использует возможности ИИ, чтобы выявлять риски в сфере электронных госзакупок и помогать беречь бюджетные средства, делая систему прозрачнее.

Ещё один любопытный пример — Digital Twin, который реализуют на базе университетского Ботанического сада. Система собирает данные с IoT‑датчиков и беспилотников, чтобы следить за состоянием растений и делать научные исследования более результативными. Параллельно студенты работают над проектами 3D Avatar и Soile: они нацелены на развитие цифровой коммуникации на казахском языке, а также на внедрение ИИ в образование и госуслуги.

Впереди — новый виток: следующий этап AI‑Sana будет выстроен вокруг проектного обучения. Университет готовит авторские учебные материалы на казахском языке и планирует ещё сильнее сместить фокус на практику, давая студентам инструменты для создания собственных AI‑продуктов и стартапов. Важную роль продолжит играть и международное сотрудничество: оно открывает учащимся доступ к передовым платформам и актуальным знаниям в области искусственного интеллекта, позволяя не отставать от мировых трендов.