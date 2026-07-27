В Карагандинской области завершились работы по реконструкции железнодорожного вокзала Сарыбель, построенного почти 60 лет назад. После обновления пассажиров начал принимать современный одноэтажный комплекс площадью 487,4 м².

Модернизация объекта проведена в рамках программы развития железнодорожной инфраструктуры при поддержке Правительства Казахстана, Министерства транспорта, акимата Карагандинской области и АО «Самрук-Қазына».

В ходе ремонта специалисты полностью обновили здание вокзала: заменили инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Также были отремонтированы фасад и кровля, обновлены внутренние помещения, установлены новая мебель и необходимое оборудование.

Кроме того, реконструкции подвергся пассажирский перрон, а прилегающая территория получила благоустройство.

Вокзал Сарыбель относится к объектам I типа. Ежедневно через станцию проходят 12 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Карагандой, Семеем, Жезказганом, Кызылордой, Костанаем и Павлодаром.

Проект реализован за счёт собственных средств АО «НК «ҚТЖ». Ожидается, что обновлённый вокзальный комплекс повысит качество обслуживания пассажиров и создаст более комфортные условия для жителей и гостей региона.