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Казахстан распределит тысячи образовательных грантов среди поступающих

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Казахстан распределит тысячи образовательных грантов среди поступающих

В Казахстане завершился приём заявок на участие в конкурсе по распределению государственных образовательных грантов. В этом году свои документы подали около 127 000 абитуриентов, что на 14 000 больше показателя прошлого года.

Для обучения по программе бакалавриата государство выделило свыше 75 000 грантов. Основной объём финансирования направлен на подготовку специалистов инженерно-технических направлений — на них приходится около 60% всех мест. Ещё по 20% грантов предусмотрено для педагогических специальностей и других сфер, востребованных на рынке труда.

Наибольший интерес среди поступающих вызвали инженерные направления, педагогика и информационно-коммуникационные технологии. При этом самый высокий уровень конкуренции ожидается по специальностям, связанным с переводом, дипломатией, юриспруденцией, психологией и преподаванием.

Итоги конкурса станут известны до 10 августа. После публикации списков обладателей грантов абитуриенты смогут пройти процедуру зачисления в высшие учебные заведения, которая завершится 25 августа.

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