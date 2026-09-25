В Астане уже строится крупный дата-центровый кампус Akashi Data Center: общий CAPEX проекта компания сейчас оценивает в $354 млн, а после завершения всех очередей рассчитывает разместить до 4 224 серверных стоек. Первая очередь должна начать коммерческую работу в 2027 году.

Важно: $354 млн — это общая инвестиционная стоимость проекта, а не сумма, уже фактически вложенная в стройку. Данные об освоенных к 24 сентября инвестициях компания публично не раскрыла.

По данным самого Akashi Data Center, кампус занимает 11 га, фундамент первого здания завершён, идёт строительство корпусов, а IT-нагрузка первой очереди заявлена на уровне 5,28 МВт. Запуск первой очереди компания сейчас планирует на второй квартал 2027 года.

Первый модуль уже перешёл к монтажу инженерных систем

24 сентября журналистам впервые показали непосредственно строительную площадку. По итогам технического пресс-тура Kazinform сообщил, что общестроительные работы по первому модулю DC-1 приближаются к завершению, начался монтаж инженерных систем, на подстанции установлено основное силовое оборудование и к объекту подведена отдельная линия электроснабжения.

Для всего кампуса компания заявляет четыре здания ЦОД и до 4 224 серверных стоек. Один из последующих модулей предполагается приспособить специально для высокоплотных AI- и HPC-нагрузок с использованием жидкостного охлаждения.

Проект первого модуля уже получил Tier IV Certification of Design Documents от Uptime Institute. Это сертификация проектной документации, а не подтверждение того, что уже построенный и работающий дата-центр получил окончательную эксплуатационную сертификацию Tier IV.

За три месяца публичная стоимость проекта выросла со $230 млн до $354 млн

У проекта обнаружилась интересная динамика. Ещё 26 июня Евразийский банк развития сообщал, что общий планируемый объём инвестиций в Akashi составляет $230 млн, мощность — 41 МВт, а вместимость — 3 520 стоек. ЕАБР тогда договорился о финансировании первого этапа на $90 млн.

Сейчас инвестиционная модель Akashi за III квартал 2026 года уже предусматривает CAPEX $354 млн и 4 224 стойки. Таким образом, заявленная стоимость текущей версии проекта стала выше июньской оценки на $124 млн, или примерно на 53,9%, а число стоек увеличилось на 704, или на 20%, по расчётам KZ24.NEWS.

Это не обязательно означает обычное удорожание одного и того же объёма строительства: одновременно был расширен масштаб проекта. Публичного объяснения, какая часть разницы связана с расширением, изменением конфигурации или ростом стоимости, компания пока не дала.

Что означает заявленная мощность 100 МВт

С цифрой 100 МВт есть технический нюанс. Akashi называет её максимальной мощностью кампуса при масштабировании и сообщает о технических условиях на 100 МВт. При этом в текущей инвестиционной таблице четыре модуля имеют IT-мощности 5,2 + 12 + 12 + 12 МВт — суммарно 41,2 МВт.

На пресс-туре была представлена ещё более новая конфигурация: DC-1 — 5,28 МВт, DC-2 и DC-3 — по 12 МВт, а AI-модуль DC-4 — до 30 МВт. Вместе это около 59,3 МВт IT-нагрузки. Поэтому 100 МВт корректнее пока воспринимать как заявленный максимальный масштаб энергетической инфраструктуры кампуса, а не как мощность первой очереди или уже введённую IT-нагрузку.

Фактический объём уже вложенных из заявленных $354 млн на техническом пресс-туре не раскрывался. Зато проект давно вышел из стадии меморандумов и рендеров: первый корпус строится, энергетическая инфраструктура монтируется, а коммерческий запуск первой очереди намечен на 2027 год.