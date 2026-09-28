На республиканских дорогах Казахстана с начала 2026 года выявили 1 670 дефектов и нарушений при дорожных работах. Исправить успели 831 замечание — 49,8%. Таким образом, ещё 839 нарушений, или 50,2%, на момент публикации оставались неустранёнными — по расчётам KZ24.NEWS.

Специалисты «ҚазАвтоЖола» провели около 50 проверок. Среди обнаруженных проблем компания называет ямы, трещины, выбоины, колейность и сдвиги асфальтобетонного покрытия. За ненадлежащий контроль к техническому надзору применили штрафные санкции на общую сумму 53,4 млн ₸, а 22 эксперта технадзора уволили.

Свежие результаты проверки пресс-службы компании передал Kazinform. «ҚазАвтоЖол» подчёркивает, что выявленный дефект не считается принятой работой: подрядчикам выдают требования устранить замечания, а проверки продолжатся по всей республиканской дорожной сети.

Половина выявленных замечаний пока остаётся в работе

Из 1 670 зафиксированных дефектов устранён 831. Оставшиеся 839 замечаний продолжают исправлять. При этом опубликованная 28 сентября информация не содержит поимённого списка трасс, участков, подрядных организаций и компаний технического надзора, к которым применены санкции.

Не раскрыта и разбивка 53,4 млн ₸ штрафных санкций по отдельным компаниям или экспертам. Поэтому определить из нынешнего сообщения, где обнаружили больше всего дефектов и кто получил крупнейший штраф, пока невозможно.

Одним из конкретных недавних примеров проблем с новым покрытием была трасса А-15 в Туркестанской области. KZ24.NEWS ранее разбирал этот случай: на участке между 149-м и 151-м километрами смещение асфальта обнаружили спустя 58 дней после ремонта. Подрядчику предписали устранить повреждения за свой счёт.

Проблемы с качеством находят не первый год

Масштабные замечания к дорожным работам фиксировались и раньше. По итогам дорожно-строительного сезона 2024 года «ҚазАвтоЖол» сообщал о 2,9 тыс. выявленных дефектов, из которых 2,7 тыс. были устранены. Тогда на службы технического надзора наложили штрафы на 136,3 млн ₸, а с объектов удалили 10 экспертов.

По итогам девяти месяцев 2025 года ситуация оставалась похожей: компания сообщала о 2 777 дефектах, из которых было устранено около 1 400. Штрафы службам технического надзора составили уже 200 млн ₸, а десять подрядных организаций внесли в реестр недобросовестных.

Напрямую сравнивать эти цифры с нынешними 1 670 дефектами нельзя: данные относятся к разным периодам года и объёмам проверенных работ. Но они показывают, что претензии к качеству дорожного строительства и контролю технадзора повторяются несколько сезонов подряд.

В 2026 году ремонтами охватят 8 900 км дорог

Масштаб нынешнего дорожного сезона значительный. В марте «ҚазАвтоЖол» заявлял, что различными работами в 2026 году планируется охватить 8 900 км республиканских дорог: 3 400 км строительства и реконструкции, 324 км капитального и около 5 200 км среднего ремонта.

Всего за несколько дней до публикации результатов проверок премьер-министр Олжас Бектенов публично раскритиковал работу «ҚазАвтоЖола». На заседании правительства 22 сентября он заявил, что в дорожной отрасли остаётся много нерешённых проблем, и потребовал повысить качество работ.

Правительство также поручало усилить контроль дорожных проектов и ответственность недобросовестных подрядчиков. Поэтому ключевым следующим вопросом становится не только устранение оставшихся 839 замечаний, но и раскрытие конкретных участков, подрядчиков и организаций технадзора, на которых пришлись выявленные нарушения и штрафы.