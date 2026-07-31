Астана, 31 июля. В Казахстане впервые с начала 2026 года зафиксировали снижение месячных цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам июля их стоимость в среднем уменьшилась на 0,3%, сообщили в правительстве. За последнюю неделю индекс цен также снизился — на 0,1%.
Больше всего за месяц подешевели картофель, помидоры, огурцы, яблоки, морковь и яйца.
В правительстве отмечают, что снижение цен сопровождается замедлением продовольственной инфляции. Если в декабре 2025 года она составляла 13,5%, то к концу июня 2026 года снизилась до 10,4%.
С начала года индекс цен на социально значимые продукты вырос на 1,7%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года рост составлял 7,9%. Власти связывают такую динамику с комплексом мер по сдерживанию цен. В их числе — контроль торговых надбавок, работа стабилизационных фондов, поддержка отечественных производителей и проведение сельскохозяйственных ярмарок.
С начала года за превышение максимально допустимой торговой наценки вынесли 2 709 постановлений, а сумма штрафов превысила 70 млн ₸. Кроме того, из цепочек поставок исключили 177 посредников, которых власти считают неэффективными.
Параллельно продолжается мониторинг товарных цепочек с использованием электронных счетов-фактур. С начала года специалисты проверили почти 30 тыс. цепочек поставок и выявили более 4,6 тыс. потенциальных нарушений.