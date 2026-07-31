Астана, 31 июля. В Казахстане впервые с начала 2026 года зафиксировали снижение месячных цен на социально значимые продовольственные товары. По итогам июля их стоимость в среднем уменьшилась на 0,3%, сообщили в правительстве. За последнюю неделю индекс цен также снизился — на 0,1%.

Снижение цен не означает, что продукты начали массово дешеветь, однако это первый случай в 2026 году, когда стоимость социально значимых товаров снизилась по итогам месяца. Если тенденция сохранится, рост расходов на базовые продукты может постепенно замедлиться.

Больше всего за месяц подешевели картофель, помидоры, огурцы, яблоки, морковь и яйца.

В правительстве отмечают, что снижение цен сопровождается замедлением продовольственной инфляции. Если в декабре 2025 года она составляла 13,5%, то к концу июня 2026 года снизилась до 10,4%.

С начала года индекс цен на социально значимые продукты вырос на 1,7%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года рост составлял 7,9%. Власти связывают такую динамику с комплексом мер по сдерживанию цен. В их числе — контроль торговых надбавок, работа стабилизационных фондов, поддержка отечественных производителей и проведение сельскохозяйственных ярмарок.

С начала года за превышение максимально допустимой торговой наценки вынесли 2 709 постановлений, а сумма штрафов превысила 70 млн ₸. Кроме того, из цепочек поставок исключили 177 посредников, которых власти считают неэффективными.

Параллельно продолжается мониторинг товарных цепочек с использованием электронных счетов-фактур. С начала года специалисты проверили почти 30 тыс. цепочек поставок и выявили более 4,6 тыс. потенциальных нарушений.