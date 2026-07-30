Ночная атака на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь остановила погрузку казахстанской нефти и усилила риски для одного из ключевых экспортных маршрутов страны, передаёт агентство KZ24news.

30 июля танкер NIFFOS SIFNOS, принимавший нефть компании «Тенгизшевройл» на морском терминале КТК, подвергся атаке. На борту произошёл пожар, который удалось ликвидировать силами экипажа и вспомогательных судов консорциума. Пострадавших нет, разлива нефти не зафиксировано.

Также был атакован танкер MARATHI, направлявшийся к терминалу для загрузки нефти. После инцидента КТК временно остановил погрузочные операции, при этом сам нефтепровод продолжил работу в штатном режиме.

КТК является главным маршрутом экспорта казахстанской нефти на мировые рынки. Через систему проходит большая часть сырья, добываемого в крупных проектах страны, включая Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Серия атак на танкеры в июле показывает, что риски для морской части нефтяной инфраструктуры выросли. Ранее под ударами оказались танкеры NELSA и Nordic Zenith, а также другие суда, связанные с перевозкой казахстанской нефти.

Для Казахстана ситуация имеет стратегическое значение: любые длительные ограничения работы КТК могут повлиять на экспортные доходы, стабильность поставок и позиции страны на энергетическом рынке.

В консорциуме заявили, что силовые действия против объектов международной энергетической инфраструктуры создают угрозу не только для нефтяной отрасли, но и для безопасности экипажей и экологии Чёрного моря.