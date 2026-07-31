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Жители Шардары полностью обеспечены питьевой водой

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Торжественное открытие водопровода

Шардара, 31 июля. В городе завершили строительство нового водопровода «Шардара». После запуска системы все жители города получили доступ к качественной воде.

Для жителей города это событие означает стабильный доступ к прежде всего чистой питьевой воде. Такие проекты снижают риск перебоев с водоснабжением, улучшают санитарные условия и повышают качество жизни.

Новая инфраструктура рассчитана на обеспечение водой более 31 тыс. человек. Производительность водопровода составляет 24 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью покрыть потребности города.

По проекту построили почти 40 километров магистральных водопроводных сетей, пробурили 14 скважин, установили насосные станции и современные сооружения для очистки воды. Также были возведены резервуары для хранения запасов питьевой воды.

Источником водоснабжения стало месторождение «Тама-Тастанбек», запасы которого были подтверждены после геологоразведочных работ. По данным специалистов, вода соответствует санитарным требованиям по химическим, бактериологическим и радиологическим показателям.

Власти региона заявили, что модернизация систем водоснабжения в Туркестанской области продолжится и в других населенных пунктах.

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