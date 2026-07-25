Актау, 25 июля. На площадке I заседания Совета глав регионов Казахстана и Узбекистана в Актау масложировой сектор республики громко заявил о себе — и не только цифрами, но и конкретными контрактами. В центре внимания панельной сессии, посвящённой торговле и экспортной кооперации, оказались темпы роста и амбиции казахстанских переработчиков масличных культур. Участие вице‑министра сельского хозяйства Ермека Кенжеханұлы подчеркнуло значимость темы на государственном уровне.

Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур представила картину уверенного движения вперёд: уже пять сезонов подряд поставки масложировой продукции из Казахстана в Узбекистан демонстрируют устойчивый рост. И речь не о скромных объёмах — страна не просто удерживает позиции, а заметно опережает соседей по мощностям. Сегодня в Казахстане способны перерабатывать свыше 5,2 млн тонн масличных в год, причём львиная доля — 4,4 млн тонн — приходится на подсолнечник. Это на 700 тысяч тонн больше, чем могут переработать предприятия Узбекистана. А планы на будущее ещё масштабнее: к 2028 году за счёт запуска новых заводов мощности республики должны вырасти до 8 млн тонн в год.

Цифры экспорта говорят сами за себя. За первые девять месяцев сезона 2025/26 валютная выручка от поставок растительных масел и шрота/жмыха достигла рекордных $944 млн — это на 54% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По итогам сезона аналитики прогнозируют превышение планки в $1,15 млрд. При этом Казахстан второй год подряд доминирует на рынке Узбекистана по поставкам растительных масел: в 2025 году его доля превысила 90%, а объём поставок масел и шрота за девять месяцев вырос на 31% — до 553 тысяч тонн. Более того, республика полностью закрывает потребности стран Центральной Азии в подсолнечном шроте, фактически став для региона ключевым поставщиком этого продукта.

Амбиции отрасли выходят далеко за пределы региона: сегодня казахстанская масложировая продукция поставляется более чем в 20 стран, а по экспорту подсолнечного масла страна уже занимает 6‑е место в мире. В планах — войти в тройку крупнейших мировых экспортёров и довести выручку отрасли до $2 млрд. И это не абстрактные цели, а стратегия, подкреплённая реальными соглашениями.

Форум в Актау стал не только площадкой для докладов, но и местом заключения сделок. В формате B2B прошли встречи между казахстанскими и узбекскими компаниями, итогом которых стали контракты на внушительную сумму — $174,8 млн. Одним из крупнейших стало соглашение между маслозаводом Qazaq‑Astyq Group (входит в Национальную Ассоциацию переработчиков масличных культур) и узбекской компанией Fayz Oil Imports: они договорились о поставках растительного масла на $71,5 млн. Такие сделки наглядно показывают, что за статистикой и планами стоят реальные бизнес‑интересы и растущее доверие партнёров.