В культурной столице России, которой в этом году стал город-миллионер Омск, расположенный примерно в 170 километрах к северу от границы с Казахстаном, состоялось XI Расширенное заседание Казахстанско‑Российского Делового Совета, организованное в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества.

Предваряя встречу в Омске глав двух государств – Касыма-Жомарта Токаева и Владимира Путина, запланированную на 25 июля, заседание Делового Совета продемонстрировало нацеленность казахстанских и российских деловых кругов на укрепление торгово‑экономических связей между государствами и масштабирование совместных проектов.

Мощный импульс для делового партнёрства

«Россия и Казахстан — это страны с богатой историей, с единой победой, наши президенты подчёркивают, что мы — союзники, партнёры, соседи», — отметил, открывая заседание, губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Конечно же, большое значение в рамках взаимодействия наших государств имеет эффективное экономическое сотрудничество. Так, по итогам 2025 года товарооборот между Россией и Казахстаном превысил 28 миллиардов долларов; а по итогам пяти месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на 15% и составил около 12,2 миллиарда долларов США. Такие цифры на открытии XI Расширенного заседания Казахстанско‑Российского Делового Совета озвучил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.

«Деловой совет работает ради конкретных результатов. Сегодня в составе казахстанской делегации прибыло значительное количество ведущих предприятий и представители региональных палат. Это бизнес, нацеленный на предметные переговоры, прямые контакты и реальные инвестиции. Уверен, что соглашения и договорённости, достигнутые сегодня, дадут мощный импульс нашему деловому партнёрству», — подчеркнул заместитель председателя Казахстанской части Российско-Казахстанского делового совета Барзони Набиев.

Новые технологии – в помощь межгосударственному сотрудничеству

Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айдар Абилдабеков добавил, что на сегодняшний день Казахстан и Россия реализуют десятки совместных проектов на десятки миллиардов долларов:

«Между нашими странами работает девять железнодорожных пунктов, 30 пунктов автомобильных. Это всё позволяет быстро перевозить продукцию. А теперь доставлять грузы можно будет ещё быстрее: новые технологии и цифровизация позволят в семь раз быстрее проходить границу, а пропускная способность машин, которые досматривают, вырастет до 100 процентов — появится возможность регистрироваться и проходить границу заранее».

По его словам, сегодня скорость доставки товаров остаётся одним из ключевых факторов конкурентоспособности. Поэтому Казахстан последовательно инвестирует в развитие международных транспортных маршрутов, модернизацию железнодорожной и пограничной инфраструктуры, и в целом всей транспортной инфраструктуры. По словам Айдара Абилдабекова, Казахстан перестал быть просто транзитной территорией – в транспортную инфраструктуру за последние 15 лет наше государство вложило 35 миллиардов долларов.

Фонд для поддержки промышленной кооперации

На сегодняшний день диверсифицирована структура экспорта-импорта, и торговые отношения между нашими странами перестали быть примитивным обменом нефтью на зерно. Однако главным драйвером роста, по словам заместителя министра экономического развития РФ Владимира Ильичева, становится то, о чём годами говорили экономисты, но во что слабо верили практики — реальная промышленная кооперация.

Эффективным помощником в этом процессе, безусловно, станет фонд Евразийского региона, о создании которого было объявлено на заседании Делового Совета. Владимир Ильичев уточнил, что фонд будет софинансировать совместные инвестиционные инициативы на льготных условиях, чтобы вывести межрегиональное сотрудничество на постоянный уровень.

Создание фонда Евразийского региона стало одной из ключевых договорённостей XI Расширенного заседания Казахстанско‑Российского Делового Совета.

Конкретные решения в области логистики

Особое внимание на форуме также было уделено теме логистики: выработан пакет мер по снижению барьеров для взаимной торговли.

В частности, вице‑президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Падалко указал на системные проблемы в транспортно‑логистической сфере: предприниматели отмечают необходимость модернизации пограничных пунктов пропуска, интеграции терминально‑складской инфраструктуры, разработки единой системы тарификации и регулирования объёмов грузов.

«Создайте комфортные условия, чтобы люди на границе время не тратили, чтобы не стояли в очереди ни автобусы, ни фуры. Давайте двинемся в цифру. Середнячку или подросшему малому предприятию нужна поддержка. Мы ждём полного открытия границ и ликвидации пробок на пунктах пропуска. И неправильно, что у нас совершенно прекратилось сообщение по воде», — подчеркнул вице-президент ТПП РФ.

В итоге, в число конкретных решений по данной теме вошли: предложение не применять транзитную тарификацию для продовольственных грузов, а также комплекс мер по оптимизации работы пограничных пунктов и сокращению издержек на транспортных коридорах. Отдельно участники обсудили развитие речного транспорта: маршрут из Китая через Иртыш и Павлодар к Оби с последующим выходом к Северному морскому пути.

Конкретные результаты биржи деловых контактов

В рамках XI Расширенного заседания Казахстанско‑Российского Делового Совета была успешно проведена биржа деловых контактов — целевая площадка для прямого B2B‑взаимодействия бизнеса двух стран. Здесь состоялось более 300 двусторонних встреч, в которых приняли участие свыше 120 компаний из России и Казахстана, представляющих ключевые отрасли экономики: транспорт и логистику, машиностроение, агропромышленный комплекс, энергетику и цифровые технологии.

По итогам работы биржи было сформировано более 40 перспективных пар «заказчик — поставщик», а также подписано 5 меморандумов о взаимопонимании и 3 письма о намерениях.

В частности, достигнута договорённость о тестовой поставке комплектующих между российской компанией «ТрансМаш‑Омск» и казахстанским предприятием «КазПромЛогистика» с последующим масштабированием проекта в 2027 году. А омская компания «Планета-Центр» и ТОО «Управляющая компания специальной экономической зоны Qyzyljar» в рамках биржи деловых контактов подписали меморандум о совместном производстве гибкой упаковки и упаковочных материалов. Данное производство планируется разместить на территории специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области. Для бизнеса это шанс выйти на рынок ЕАЭС с продуктом, который востребован и в России, и в Казахстане, а для экономической зоны — привлечь высокотехнологичное производство.

«Такие прямые договорённости – то, чего мы ждали от биржи деловых контактов. Когда компании сами находят партнёра за рубежом и закрепляют намерения документом, это даёт реальный импульс кооперации. Проект по гибкой упаковке в СЭЗ Qyzyljar – хороший пример: он создаёт новые компетенции и расширяет экспортные возможности для омских производителей», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Один день насыщенной работы

За один день на площадке XI Расширенного заседания Казахстанско‑Российского Делового Совета удалось добиться целой серии ощутимых результатов: согласованы меры по снятию барьеров в логистике, заложена основа для системной поддержки совместных проектов через новый фонд Евразийского региона, состоялся запуск биржи деловых контактов, в рамках которой были подписаны порядка десяти коммерческих документов в формате B2B, в том числе соглашения по поставкам сельхозпродукции и медицинским препаратам и т. д. Такой темп показывает, что формат заседания работает на реальный результат.

«Российско-Казахстанский деловой совет — это не абстрактная дискуссионная площадка, а реально работающий инструмент защиты и продвижения интересов бизнеса», — подчеркнул заместитель председателя Казахстанской части Российско-Казахстанского делового совета Барзони Набиев.

По его словам, совет не просто обсуждает проблемы, а точечно снимает административные и регуляторные барьеры, сопровождает совместные проекты под ключ и обеспечивает прямое взаимодействие предприятий с госорганами двух стран. Одним словом, это эффективный инструмент укрепления торгово‑экономического взаимодействия Казахстана и России.