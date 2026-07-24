Атырауская область, 24 июля. Удар по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума обернулся масштабными и крайне болезненными последствиями для нефтяной отрасли Казахстана — эффект от случившегося ощущается не только внутри республики, но и далеко за её пределами. Причиной кризисной ситуации стали атаки беспилотников, после которых пришлось приостановить работу морского терминала на Чёрном море. В результате Казахстан оказался перед необходимостью резко сократить объёмы добычи нефти — об этом со ссылкой на отраслевые источники сообщило агентство Reuters.

Особенно остро кризис ударил по Тенгизу — крупнейшему месторождению страны, которое традиционно служит одним из главных драйверов нефтедобычи. Динамика падения здесь выглядит особенно тревожно: если ещё в июле среднесуточная добыча стабильно держалась на отметке в 925 тысяч баррелей, то сейчас показатель едва достигает 406 тысяч — то есть сократился более чем вдвое. Такая резкая просадка наглядно демонстрирует, насколько уязвимой оказалась производственная цепочка в условиях сбоя в логистике.

Общая картина по стране складывается не менее напряжённая: суммарный объём добычи нефти и газового конденсата опустился до 1,63 млн баррелей в сутки. Для сравнения — ещё совсем недавно среднемесячный уровень держался на отметке 2,07 млн баррелей. Столь существенное снижение отражает системный характер проблемы, которая затронула не отдельные участки, а всю отрасль в целом.

Ключевым фактором, усугубляющим ситуацию, стала остановка приёма нефти через терминал на российском побережье Чёрного моря. Фактически это парализовало главный экспортный маршрут республики: через систему КТК традиционно отгружается свыше 80% всего казахстанского нефтяного экспорта. Учитывая масштабы поставок, последствия сбоя приобретают глобальное измерение — на долю этих объёмов приходится почти 2% мировой добычи нефти. Таким образом, нарушение работы консорциума не просто привело к падению внутренних производственных показателей, но и ощутимо повлияло на баланс мировых поставок энергоресурсов, создав дополнительные риски для стабильности международного рынка.