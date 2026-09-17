Депутаты сделали следующий шаг к внедрению международных правил регулирования рынка услуг. Курултай одобрил в первом чтении законопроект о присоединении к Правилам ВТО по внутреннему регулированию услуг, передаёт агентство KZ24news.

Главное изменение касается не отмены государственного контроля, а того, как государство устанавливает требования для поставщиков услуг. Речь идёт о лицензиях, квалификационных требованиях и технических стандартах.

Правила ВТО требуют, чтобы такие процедуры были прозрачными, объективными и предсказуемыми. В частности, поставщик должен понимать, какие документы нужны для получения разрешения, сколько времени занимает процедура и по каким причинам ему могут отказать.

Для бизнеса это может означать меньше административных барьеров при работе как внутри Казахстана, так и на внешних рынках. В ВТО ожидают, что новые дисциплины будут снижать издержки торговли услугами и облегчать выход компаний на международные рынки. При этом речь идёт именно о регулировании процедур, а не об автоматической отмене лицензирования или требований к квалификации.

Казахстан уже прошёл международную процедуру сертификации по этим обязательствам. Теперь для их вступления в силу необходимы внутренние процедуры, включая ратификацию.

Особое значение изменения могут иметь для отраслей, где услугу можно продавать за рубеж без физического перемещения товара. В числе таких направлений министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев назвал IT и туризм.

При этом государство сохраняет право устанавливать требования, связанные с безопасностью, здоровьем населения и другими общественными интересами. Само соглашение ВТО также прямо признаёт право государств регулировать сферу услуг с учётом национальных целей.

Таким образом, законопроект меняет прежде всего правила взаимодействия бизнеса с государством: требования должны становиться более понятными и предсказуемыми, а административные процедуры — менее обременительными.

Второе чтение законопроекта будет проходить после работы профильной рабочей группы.