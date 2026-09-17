В Атырауской области строят крупные предприятия по переработке газа и выпуску нефтехимической продукции. Одновременно регион увеличивает энергетические мощности, чтобы обеспечить растущее промышленное производство, передаёт агентство KZ24news.

В 2025 году область добыла 61,9 млн тонн нефти. За январь–август 2026 года добыча составила 37,7 млн тонн.

При этом регион постепенно наращивает не только добычу, но и переработку сырья. В СЭЗ «НИНТ» уже работает завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Реализуются проекты по выпуску полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн и бутадиена мощностью 340 тыс. тонн в год.

На Кашагане строится газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд кубометров газа в год. Завершить строительно-монтажные работы планируют в 2026 году. Также проектируется второй завод мощностью 2,5 млрд кубометров.

Для региона это означает постепенный переход от экспорта сырья к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью. Новые предприятия также должны сформировать спрос на местных специалистов и смежный бизнес.

Рост промышленности требует дополнительных энергоресурсов. В 2026 году на Атырауской ТЭЦ планируют ввести турбину на 25 МВт и котёл на 33 МВт. В Кульсары предусмотрено строительство парогазовой установки мощностью 250 МВт.

Кроме того, Атырауская ТЭЦ расширит мощности ещё на 210 МВт за счёт пяти газотурбинных установок. АО «KEGOC» одновременно реализует проект подключения Западной зоны энергосистемы к Единой электроэнергетической системе Казахстана. Завершить его планируют в 2027 году.

Власти также заявляют о стабильном обеспечении региона топливом. Все 124 действующие АЗС обеспечены горюче-смазочными материалами. Сжиженный нефтяной газ реализуется через 107 АГЗС и пять газонаполнительных станций.

Таким образом, промышленное развитие Атырауской области идёт сразу по нескольким направлениям: добыча нефти, переработка газа, нефтехимия и расширение энергетической инфраструктуры. Ключевым вопросом для региона становится то, насколько новые производства смогут обеспечить местную экономику рабочими местами и дополнительной переработкой сырья.