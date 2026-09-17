Казахский национальный университет спорта получил статус участника международной сети Academic Olympic Studies and Research Centres, которую поддерживает Международный олимпийский комите, передаёт агентство KZ24news, со ссылкой на Минспорта РК.

Новое направление позволит университету проводить исследования, посвящённые развитию Олимпийского движения, его историческому наследию и ценностям. На базе вуза также работает Центр олимпийских исследований, образования и наследия.

Помимо научной работы, центр станет площадкой для образовательных проектов и профессионального взаимодействия в сфере спортивной науки.

В международную сеть входят около 80 университетских исследовательских центров по всему миру.

Для Казахстана это означает появление собственной площадки, через которую можно изучать мировой олимпийский опыт и развивать исследования с учётом национальной спортивной системы.

Олимпийская тематика при этом выходит за пределы подготовки спортсменов. В академической среде она рассматривается также через историю, культуру, образование и социальное влияние спорта.

Создание такого направления совпало с расширением роли самого Казахского национального университета спорта. В 2026 году в Астане официально открылся новый кампус университета, который развивает подготовку специалистов в спортивной науке, медицине, реабилитации и других направлениях отрасли.

Таким образом, университет постепенно формирует не только образовательную, но и исследовательскую инфраструктуру для спорта Казахстана.