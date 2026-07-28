Казахстан завершил один из крупнейших проектов цифровизации санитарно-эпидемиологической службы. В стране создана единая цифровая экосистема, которая объединила ключевые направления контроля здоровья населения и санитарной безопасности, передаёт агентство KZ24news.

Ранее информация о санитарных проверках, лабораторных исследованиях, вакцинации, медицинских осмотрах работников и производственном контроле предприятий хранилась в разных информационных системах. Часть данных собиралась вручную, что увеличивало время обработки информации и усложняло оперативное реагирование на угрозы.

Новая система позволяет объединить все процессы на одной платформе. Данные поступают в режиме реального времени, а специалисты получают возможность быстрее анализировать ситуацию и принимать решения.

В цифровую экосистему вошли государственный санитарно-эпидемиологический контроль, медосмотры работников декретированных профессий, лабораторные исследования, производственный контроль предприятий и мониторинг вакцинации населения.

Главное изменение заключается в переходе от последующего реагирования к профилактике рисков. Система помогает выявлять потенциальные угрозы на ранних этапах — до того, как они могут привести к вспышкам заболеваний или другим чрезвычайным ситуациям.

Для населения цифровизация означает более прозрачный и эффективный контроль в сферах, которые напрямую влияют на качество жизни: безопасность продуктов и воды, состояние рабочих мест, соблюдение санитарных норм в организациях и своевременность профилактических мероприятий.

Для государства новая платформа становится инструментом более точного управления санитарной ситуацией. Анализ больших массивов данных позволяет видеть общую картину по стране, быстрее определять проблемные зоны и направлять ресурсы туда, где они необходимы.

Создание единой цифровой экосистемы выводит санитарно-эпидемиологический контроль Казахстана на новый уровень и укрепляет позиции страны среди государств СНГ в сфере цифровой трансформации здравоохранения.