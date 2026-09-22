В СКО области меняется подход к подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Kozybayev University запускает сотрудничество с Синьцзянским аграрным профессионально-техническим университетом и китайской корпорацией «Тайкунь». Студенты смогут совмещать обучение с практикой на предприятиях и получать опыт работы с современными технологиями, передаёт агентство KZ24news.

На первом этапе планируется набрать 20–30 студентов. Для старшекурсников хотят внедрить дуальное обучение — часть времени они будут проводить в университете, а часть на производстве. Также рассматривается совместная программа с двумя дипломами.

Практическая часть проекта связана с планами «Тайкунь» развивать в Казахстане переработку сельхозсырья. Корпорация рассматривает строительство предприятия по переработке семян подсолнечника, а также производств растительного масла, белка и кормов. По заявлению компании, проект может создать около 80 рабочих мест.

Для региона это означает более тесную связь между университетом и будущими производствами. Работодатели смогут участвовать в подготовке специалистов ещё во время их обучения, а студенты — получать практические навыки до выхода на рынок труда.

В Kozybayev University также открылись Казахстанско-китайская академия сельского хозяйства и животноводства и учебный центр технологий переработки зерновых, масличных культур и кормов Центральной Азии. Кроме того, подписан меморандум о поддержке студентов в рамках программы «Стипендии Тайкунь».

Таким образом, сотрудничество выходит за рамки академического обмена: китайские партнёры одновременно участвуют в подготовке кадров и рассматривают развитие перерабатывающих производств в Казахстане.